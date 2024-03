Megawati Hangestri dan Red Sparks Lolos Playoff V-League Korea Selatan, Simak Jadwalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Megawati Hangesteri dan timnya, Daejeon CheonKwanJang Red Sparks (Red Sparks), sudah lolos ke babak playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League). Mereka masih menantikan lawan di babak tersebut, juga masih memiliki dua pertandingan babak reguler yang harus dimainkan.

Red Sparks sudah memastikan bisa finis di posisi ketiga babak reguler meski masih memiliki dua pertandingan tersisa. Mereka masih menantikan lawan, yakni tim yang finis di peringkat kedua.

Baca Juga: Red Sparks dan Megawati Hangestri Diterpa Kabar Buruk Usai Pastikan Lolos ke Playoff Liga Voli Putri Korea Selatan

Saat ini, Hillstate dan Pink Spiders masih bersaing di dua besar. Dengan dua laga tersisa, Hillstate unggul empat angka dari lawannya.

Nantinya, tim yang finis di puncak klasemen berhak langsung lolos ke babak final. Tim urutan kedua harus menjalani playoff, untuk berebut tiket final, melawan tim urutan ketiga.

Babak playoff akan memakai sistem tiga pertandingan (best of three). Sedangkan final akan memakai best of five.

Jadwal babak playoff akan dimulai 22 Maret dan akan digelar dua hari sekali. Sedangkan babak final berlangsung mulai 28 Maret, juga akan digelar dua hari sekali.

Jadwal Playoff V-League

Game pertama: 22 Maret 2024

Game kedua: 24 Maret 2024

Game ketiga: 26 Maret 2024.

Jadwal Final V-League

Game pertama: 28 Maret

Game kedua: 30 Maret

Game ketiga: 1 April

Game keempat: 3 April

Game kelima: 5 April.

Jadwal Sisa Babak Reguler V-League

Minggu, 10 Maret 2024

14:00 GS Caltex vs Expressway

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selasa, 12 Maret 2024

17:00 Hillstate vs Pink Spiders

Rabu, 13 Maret 2024

17:00 Red Sparks vs Pepper Savings

Kamis, 14 Maret 2024

17:00 IBK vs Expressway

Jumat, 15 Maret 2024

17:00 Pink Spiders vs GS Caltex

Sabtu, 16 Maret 2024

14:00 Pepper Savings vs Hillstate

Minggu, 17 Maret 2024

14:00 IBK vs Red Sparks.

Klasemen V-League Korea Selatan

No Tim Main Poin 1 Hillstate 34 77 2 Pink Spiders 34 73 3 Red Sparks 34 61 4 GS Caltex 34 51 5 IBK Altos 34 46 6 Hi-pass 34 35 7 AI Peppers 34 14

Red Sparks akan menjalani babak playoff ksembilan, yang pertama dalam tujuh tahun terakhir. Sebelumnya mereka pernah tiga kali juara, pada 2005, 20210, dan 2012.

Pilihan Editor: Hasil French Open 2024: Chico Aura Dwi Wardoyo Kalah di Semifinal, Wakil Indonesia Habis