Jadwal Red Sparks vs IBK Altos: Laga Terakhir Megawati Hangestri cs Sebelum Hadapi Playoff V-League

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daejeon CheonKwanJang Red Sparks atau Daejeon Red Sparks akan menjalani pertandingan terakhir pada babak reguler putaran keenam Liga Voli Korea Selatan (V-League). Megawati Hangestri Cs bakal menghadapi IBK Altos di Hwaseong General Indoor Gymnasium, Minggu, 17 Maret 2024 mulai pukul 14.00 WIB.

Red Sparks, sebelumnya, telah memastikan diri lolos ke babak playoff V-League. Kemenangan 3-0 atas GS Caltex pada pekan lalu menjadi tiket yang berhasil diamankan Megawati dan kawan-kawan.

Ini merupakan kali pertama Red Sparks bersaing dalam fase terakhir perburuan gelar juara sejak terakhir kali dilakukan tujuh tahun lalu. Raihan tiga poin itu juga mencetak berbagai rekor lain, seperti tujuh kemenangan beruntun dalam 15 tahun terakhir, hingga 20 kemenangan dalam satu musim yang terakhir kali diraih pada musim 2011-2012.

Pelatih Ko Hee Jin kemungkinan bakal mengistirahatkan para pemain intinya pada laga tersisa di babak reguler. Hal itu terbukti saat dia memainkan banyak pemain muda dalam pertandingan melawan AI Peppers. Pemain kunci seperti Megawati Hangestri, Giovanna Milana, dan Yeum Hye Seon tidak dimasukkan dalam skuad.

Keputusan serupa kemungkinan akan kembali dilakukan Ko Hee Jin dalam duel kontra IBK Altos mengingat pentingnya laga di fase playoff. Kehilangan kapten Lee So Young karena cedera pergelangan kaki menjadi alarm untuk sang juru taktik agar berhati-hati dalam menentukan pemain. "Musim belum sepenuhnya berakhir. Kami perlu mengecek kondisi pemain dan secara berkelanjutan, kami juga akan menganalisa lawan-lawan yang akan dihadapi berikutnya," ucap dia seperti dikutip dari Naver.

Baca Juga: Menpora Dito Ariotedjo Minta Tiket Laga Ekshibisi Red Sparks vs All Star Indonesia Jangan Mahal

Hasil pertandingan nanti tidak akan berpengaruh pada posisi kedua tim. Red Sparks saat ini menempati peringkat ketiga dengan 61 poin unggul 10 angka dari GS Caltex di posisi keempat. IBK Altos berada di peringkat kelima dengan 46 poin dn tidak mungkin bisa mengejar ketinggalan dari GS Caltex.

Dari rekor pertemuan musim ini, Red Sparks unggul tipis dengan catatan tiga kali menang, berbanding dua milik IBK Altos. Pertarungan terakhir kedua tim pada ronde kelima V-League, dimenangkan Megawati dan kolega dengan skor 3-1. Saat itu, Giovanna Milana menjadi pencetak skor terbanyak dengan 23 poin, disusul Megawati yang menorehkan 21 poin.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jadwal Pertandingan V-League Korea Selatan

14/03/2024 IBK Altos vs Hi-Pass

15/03/2024 Pink Spiders vs GS Caltex

16/03/2024 AI Peppers vs Hillstate

17/03/2024 IBK Altos vs Red Sparks

Klasemen Sementara V-League Korea Selatan

Hillstate - 77 Poin Pink Spiders - 76 Poin Red Sparks - 61 Poin GS Caltex - 51 Poin IBK Altos - 46 Poin Hi-Pass - 38 Poin AI Peppers - 17 Poin

KOVO

Pilihan Editor: Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong Optimistis Raih 2 Kemenangan