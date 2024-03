Jadwal IBK Altos vs Red Sparks: Megawati Hangestri Cs Main Siang Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daejeon CheonKwanJang Red Sparks akan menghadapi IBK Altos dalam lanjutan ronde keenam Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) di Hwaseong General Indoor Gymnasium, Minggu, 17 Maret 2024 mulai pukul 14.00 WIB. Ini menjadi laga terakhir Megawati Hangestri Cs di babak reguler.

Pada laga sebelumnya, Red Sparks takluk dari AI Peppers dengan skor 1-3 (17-21, 21-25, 25-14, 19-25). Pelatih Ko Hee Jin tidak memainkan para pemain inti, seperti Megawati, Giovanna Milana, dan Yeum Hye Seon dalam pertandingan tersebut.

Sementara IBK Altos memiliki modal berharga untuk menjamu Red Sparks di hadapan pendukungnya sendiri. Seungju Pyo dan kawan-kawan mengalahkan Hi-Pass 3-2 (21-25, 22-25, 25-22, 25-21, 15-13) pada partai terakhir.

Dari lima pertemuan musim ini, Red Sparks mendominasi dengan tiga kemenangan, berbanding dua milik IBK Altos. Duel terakhir kedua tim terjadi pada ronde kelima. Kala itu, Red Sparks menang dengan skor 3-1 (3-28, 25-17, 23-25, 25-18). Giovanna Milana menjadi bintang dengan sumbangsih 23 poin. Megawati Cs berpeluang memperpanjang rekor positif tersebut jika mampu memenangkan pertandingan terakhir nanti.

Red Sparks sebelumnya telah memastikan diri lolos ke babak playoff V-League. Tim asuhan Ko Hee Jin yang saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan 61 poin tidak akan bisa dikejar oleh GS Caltex di urutan keempat dengan 51 poin.

Megawati dan kawan-kawan bakal bersua Heungkuk Life Insurance Pink Spiders di babak playoff dengan rom yang menjadi runner up V-League dengan 79 poin dengan format pertandingan best of three. Sementara Hyundai Engineering & Construction Hillstate yang menjadi pemuncak klasemen langsung lolos ke babak final.

Jadwal V-League Korea Selatan

Babak Reguler

17/03/2024 IBK Altos vs Red Sparks

Playoff

22/03/2024 Pink Spiders vs Red Sparks

24/03/2024 Red Sparks vs Pink Spiders

26/03/2024 Pink Spiders vs Red Sparks (situasional)

Klasemen V-League Korea Selatan

Hillstate - 80 poin

Pink Spiders - 79 poin

Red Sparks - 61 poin

GS Caltex - 51 poin

IBK Altos - 48 poin

Hi-Pass - 39 poin

AI Peppers - 17 poin

