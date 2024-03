Pelatih Red Sparks Ingin Megawati Hangestri Cs Berikan Performa Terbaik Saat Lawan Pink Spiders di Playoff

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Daejeon CheongKwanJang Red Sparks Ko Hee Jin ingin Megawati Hangestri Cs memberikan performa terbaik saat melawan Heungkuk Life Insurance Pink Spiders di babak playoff Liga Voli Korea Selatan (V-League).

Red Sparks yang telah memastikan maju babak playoff V-League, gagal menutup babak reguler dengan manis. Di laga terakhir yang berlangsung hari ini, Minggu, 17 Maret 2024, Megawati Cs kalah 0-3 dari IBK Altos dalam laga tandang yang berlangsung di Hwaseong General Indoor Gymnasium. Namun, hasil itu tak mempengaruhi posisi tim asuhan Ko Hee Jin yang menempati peringkat ketiga.

Sementara itu, Pink Spiders yang menempati peringkat kedua klasemen akhir V-League dengan 79 poin dipastikan menjadi lawan Red Sparks di babak playoff nanti. Kepastian itu didapat setelah mereka tak mampu mengejar Hillstate yang menjadi juara babak reguler V-League.

"Lawan kami telah ditentukan (Pink Spiders). Persiapan akan terus berlanjut dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik," ujar Ko Hee Jin sebelum laga IBK Altos vs Red Sparks dikutip dari Naver, Minggu, 17 Maret.

Atlet voli asal Indonesia, Megawati Hangestri ketiga kanan), bersama rekan-rekan setimnya Red Sparks. Foto : Federasi Bola Voli Korea

Juru taktik berusia 43 tahun itu mengaku senang Red Sparks berhasil mengamankan posisi ketiga di klasemen akhir. Ini merupakan kali pertama mereka lolos ke babak playoff sejak tujuh tahun lalu. Terakhir kali tim yang bermarkas di Daejeon Chungmu Gymnasium itu melewati babak reguler pada musim 2016-2017. Ketika itu, Red Sparks dikalahkan IBK Altos dengan skor 1-3.

Red Sparks hampir pasti tidak akan diperkuat kapten Lee So Young yang mengamali cedera pergelangan kaki. Walau begitu, Ko Hee Jin tetap ingin ingin timnnya menyuguhkan permainan terbaik di babak playoff nanti sebagai balas budi kepada para suporter yang selalu setia mendukung Red Sparks sepanjang musim ini.

"Saya sangat bersyukur bahwa kami mengamankan posisi ketiga di babak reguler dan kami melaju ke babak playoff. Saya ingin membalas dukungan dari para suporter dengan permainan terbaik," tuturnya.

Duel Red Sparks vs Pink Spiders akan digelar dengan format best of three. Pada pertandingan pertama, Megawati Hangestri cs lebih dulu bertandang ke markas Pink Spiders di Incheon Samsan World Gymnasium pada Jumat, 22 Maret 2024. Laga ini dijadwalkan mulai pukul 17.00 WIB.

