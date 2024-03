Babak Reguler V-League Korea Selatan Tuntas, Simak Posisi Red Sparks dalam Klasemen Akhir dan Megawati Hangestri dalam Daftar Top Skor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Babak reguler Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) sudah tuntas digelar. Persaingan akan berlanjut ke babak playoff dan babak final.

Babak playoff akan mempertemukan tim urutan kedua dan ketiga klasemen. Pink Spiders akan berhadapan dengan Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri. Pemenang laga ini (memakai sistem the best of three) sudah dinantikan Hillstat di final.

Klasemen Akhir Babak Reguler V-League Korea Selatan:

No Tim Main Poin 1 Hillstate 36 80 2 Pink Spider 36 79 3 Red Sparks 36 61 4 GS Caltex 36 51 5 IBK Altos 36 51 6 Hi-pass 36 39 7 AI Peppers 36 17

Red Sparks, yang pernah tiga kali juara, lolos ke playoff untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun.

Pink Spiders adalah runner-up musim lalu. Mereka kalah dari Hi-Pass di babak final. Sedangkan Hillstate dikalahkan Hi-pass di babak semifinal.

Top Skor V-League

Persaingan berebut posisi top skor akan berlanjut ke babak knock-out. Megawahi Hangesti dan rekannya di Red Sparks, Giovanna Milana, masih berpeluang memperbaiki posisinya.

Megawati kini menempati posisi ketujuh dengan 736 poin. Gia ada di bawahnya dengan 690.

Pesaing terdekat Mega dalam posisi top skor adalah Kim Yeon-kyung, calon lawannya di Playoff. Pemain yang dijuluku Ratu Bola Voli Korea Selatan itu sudah unggul 36 poin dari Mega.

Top Skor Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) 2024:

1. Gyselle Silva (GS Caltex): 1005 poin

2. Brittany Abercrombie (IBK Altos): 942 poin

3. Vanja Bukirich (Hi-pass): 935 poin

4. Laetitia Moma Bassoko (Hillstate): 886

5. Paprika Yaasmeen Bedart-Ghani (AI Peppers): 827

6. Kim Yeon-kyung (Pink Spider): 775

7. Megawati Hangestri (Red Sparks): 736

8. Giovanna Milana (Red Sparks): 690

9. Yang Hyo-jin (Hillstate): 546

10. Jelena Mladjenovi (Heungkuk): 501.

