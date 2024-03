Jadwal playoff V-League Pink Spiders vs Red Sparks: Jeong Ho-young Siap Redam Ratu Bola Voli Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) akan berlangsung mulai Jumat, 22 Maret 2024. Pink Spiders dan Red Sparks akan berebut tiket final dalam pertarungan tiga game (the best of three).

Duel pertama akan digelar di kandang Red Sparks, Incheon Samsan World Gymnasium, Jumat sore. Kedua tim akan berhadapan mulai 17.00 WIB.

Megawati Hangestri dan kawan-kawan harus berjuang keras untuk bisa mengatasi lawan. Di babak reguler mereka hanya menang dua kali dari enam kali melawan Pink Spiders.

Kunci keberhasilan bagi Red Sparks tentu saja menjaga ketajaman Megawati Hangestri dan Giovanna Milana seperti di babak reguler. Selain itu, kesuksesan itu sangat bergantung pada keberhasilan mereka membendung agresivitas Kim Yeon-kyung di kubu lawan.

Kim Yeon-kyung dijuluki Ratu Bola Voli Korea Selatan. Meski untuk meneusianya sudah 36 tahun, ketajamannya cukup menakutkan. Torehan poinya (775) saat ini melebihi Megawati (736) dan Gia (690).

Blocker Red Sparks, Jeong Ho-young, akan memegang peran kunci untuk meredam aksi Kim Yeon-kyung. Pemain berusia 23 tahun ini menyatakan kesiapannya melakukan tugasnya ini.

"Siapa pemain yang benar-benar ingin Anda blokir di Pink Spiders?" kata dia. "Saya para pemain lawan bersatu di sekitar (Kim) Yeon-kyung dan menyerang."

Ia menyatakan siap berusaha mengurangi tekanan dari pemain ini. "Jika kinerja Yeon-kyung bagus, mereka menjadi tim yang menakutkan. Saya ingin meningkatkan mood kami dengan menghentikan mereka," katanya dengan tegas.

Jeong Ho-young mengatakan tak mau terlalu banya berpikir dalam laga nanti. “Pelatih Ko Hee-jin sering berkata, 'Keterampilan Anda tidak kurang, jadi jangan mencoba menjadi lebih baik, lakukan saja apa yang Anda lakukan.' Saya akan mengosongkan saya pikiran dan fokus hanya pada permainan.”

Jeong Ho-young akan menjalani babak playoff pertamanya sejak debut profesionalnya lima tahun lalu. Ia bergabung dengan Red Sparks pada Oktober 2019 dan belakangan digadang-gadang menjadi penerus center timnas Korea Selatan Yang Hyo-jin.

Ia tampil bagus di V-League musim ini dan menempati peringkat ke-3 dalam pemblokiran (0,654 per set) dan peringkat ke-4 dalam serangan cepat (49,83 persen).

Jeong Ho-young antusias menghadapi laga perdana playoff. "Saya ingin merasakan tekanan yang unik untuk pertandingan. Saya ingin mengalahkan pemain tim lawan," kata dia.

Jadwal Playoff V-League

Game pertama:

22 Maret 2024, 17.00, Pink Spiders vs Red Sparks

Game kedua:

24 Maret 2024, 17.00, Red Sparks vs Pink Spiders

Game ketiga: (bila diperkukan)

26 Maret 2024.

