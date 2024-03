Pelatih Ko Hee Jin Ungkap Penyebab Kekalahan Red Sparks Lawan Pink Spiders di Laga Pertama Playoff V-League

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri kalah atas Pink Spiders di laga pertama playoff Liga Voli Korea Selatan (V-League) 1-3 (25-22, 13-25, 23-25, 23-25) di Samsan World Gymnasium, di Incheon, pada Jumat, 22 Maret 2024.

Setelah kekalahan ini, Red Sparks harus bisa memenangi laga kedua saat bermain di kandang sendiri, di Chungmu Gymnasium, di Daejeon, Minggu, 24 Maret 2024, agar bisa memaksakan pertandingan ketiga atau penentu pada Selasa.

Dengan format the best three, jika mereka kalah di laga kedua, Pink Spiders akan maju ke final melawan Hillstate yang sudah menanti di partai puncak.

Seusai pertandingan, pelatih Ko Hee Jin mengungkapkan penyebab kekalahan timnya di laga pertama playoff ini. Ia menyayangkan Megawati dan rekan-rekannya gagal memetik kemenangan setelah tampil bagus.

"Penampilan para pemain bagus. Sangat disayangkan ada satu atau dua peluang yang tidak menjadi poin di momen kritis. Selain itu, banyak kesalahan dalam proses transisi dari bertahan ke menyerang. Kami banyak mempersiapkan diri untuk bertahan, tapi kami membuat kesalahan. Itu sering terjadi," kata Ko Hee Jin, dikutip dari Naver.

Dia menambahkan, ada banyak alasan mengapa sering terjadi kesalahan. Psikologi dan kurangnya pengalaman menjadi penyebabnya, tapi itu adalah situasi selama pertandingan."

Kabar buruk dari pertandingan pertama ini, pemain tengah Jeong Ho-young mengalami cedera. Dia mengeluhkan sakit di lutut kanannya di akhir set ketiga. Dia digantikan oleh Song-i Han.

"Saat ini saya khawatir dengan kondisi Ho-young. Kami belum mengetahui secara pasti sejauh mana cederaya, tapi menurut saya dia perlu diperiksa," ujar Ko Hee Jin.

