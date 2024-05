Hasil Piala Thomas 2024: Anthony Sinisuka Ginting Kalah, Indonesia vs India Sementara 0-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Sinisuka Ginting yang turun sebagai tunggal pertama dalam laga Indonesia vs India pada laga terakhir penyisihan Grup C Piala Thomas 2024, tak bisa menyumbang poin, Rabu, 1 Mei 2024. Dia kalah menghadapi Prannoy H. S, dengan skor 21-13, 12-21, 12-21, yang membuat kedudukan sementara 0-1.

Ginting tampil mendominasi di game pertama. Pemain peringkat ketujuh dunia ini bisa mendapatkan tujuh angka beruntun yang membuatnya unggul 8-1 dan terus berlanjut hingga akhirnya menyudahi game ini dengan 21-13.

Kondisi berbeda terjadi di game kedua. Pemain India peringkat kesembilan dunia itu membuat Ginting kerepotan. Setelah kedudukan 8-8, nilai Prannoy melesat hingga berhasil menang 21-12 dan memaksakan rubber game.

Pada game penentuan, Ginting sempat unggul 7-3 di awal. Namun, Prannoy mampu mengungguli dengan enam angka beruntun yang didapat, sehingga kedudukan berubah menjadi 7-9. Selanjutnya, dia tampil mendominasi dan menyudahi pertarungan dengan skor 21-12 pada menit ke-61.

Kemenangan ini membuat rekor head-to-head keduanya menjadi 2-4 untuk keunggulan Prannoy. Ini sekaligus menjadi kemenangan beruntun yang didapat pemain India itu atas Ginting.

Partai berikutnya, ganda pertama, Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana tampil menghadapi pasangan unggulan India, Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty.

Duel partai terakhir penyisihan grup ini penting bagi kedua tim karena menentukan siapa yang menjadi juara Grup C, setelah sama-sama memastikan lolos ke perempat final dengan dua kemenangan yang diraih sebelumnya.

Berikut susunan pemain untuk pertandingan Indonesia vs India di Grup C Piala Thomas yang akan berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024.

Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H. S., kalah 21-13, 12-21, 12-21.

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty

Jonatan Christie vs Lakshya Sen

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Dhruv Kapila / Sai Pratheek K.

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kidambi Srikanth

