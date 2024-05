Hasil Piala Thomas 2024: Ini yang Buat Ginting Kalah Lawan Prannoy sehingga Indonesia Tertinggal 0-1 dari India

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Sinisuka Ginting mengungkapkan penyebab kekalahannya dari Prannoy H. S. dalam duel Indonesia vs India dalam laga terakhir penyisihan Grup C Piala Thomas 2024, Rabu, 1 Mei 2024. Dalam laga ini, dia takluk setelah bermain tiga game, 21-13, 12-21, 12-21, yang membuat kedudukan sementara 0-1.

Ginting tampil mendominasi di game pertama. Pemain peringkat ketujuh dunia ini bisa mendapatkan tujuh angka beruntun yang membuatnya unggul 8-1 dan terus berlanjut hingga akhirnya menyudahi game ini dengan 21-13.

Kondisi berbeda terjadi di game kedua. Pemain India peringkat kesembilan dunia itu membuat Ginting kerepotan. Setelah kedudukan 8-8, nilai Prannoy melesat hingga berhasil menang 21-12 dan memaksakan rubber game.

Pada game penentuan, Ginting sempat unggul 7-3 di awal. Namun, Prannoy mampu mengungguli dengan enam angka beruntun yang didapat, sehingga kedudukan berubah menjadi 7-9. Selanjutnya, dia tampil mendominasi dan menyudahi pertarungan dengan skor 21-12 pada menit ke-61.

"Game pertama, saya berhasil membawa lawan ke pola permainan saya, tetapi di game kedua dia sudah mempelajari strategi dan akhirnya sebaliknya saya masuk ke apa yang dia mau. Dari situ, saya kurang bisa mengantisipasi perubahan-perubahan itu," kata Ginting seusai pertandingan, seperti dikutip dari keterangan tim media PBSI, Rabu.

Ginting mengaku sudah mencoba mencari cara agar bisa keluar dari tekanan. Namun, yang terjadi, dia malah banyak melakukan kesalahan sendiri.

"Di game ketiga sempat unggul tapi ketika lawan bisa bermain lebih tenang, saya kurang sabar dan kurang cermat dalam penggunaan pola dan feeling. Itu juga yang membuat lawan akhirnya semakin percaya diri," tuturnya.

Hasil ini membuat rekor head-to-head keduanya menjadi 2-4 untuk keunggulan Prannoy. Ini sekaligus menjadi kemenangan beruntun yang didapat pemain India itu atas Ginting.

Berikut susunan pemain untuk pertandingan Indonesia vs India di Grup C Piala Thomas 2024 yang berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024.

Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H. S., kalah 21-13, 12-21, 12-21.

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty

Jonatan Christie vs Lakshya Sen

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Dhruv Kapila / Sai Pratheek K.

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kidambi Srikanth

