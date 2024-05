Hasil Piala Thomas 2024: Fikri / Bagas Menang, Indonesia vs India Kedudukan Sementara Imbang 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana yang diplot sebagai ganda pertama dalam laga Indonesia vs India pada laga terakhir penyisihan Grup C Piala Thomas 2024, berhasil menyumbang poin sehingga kedudukan menjadi imbang 1-1.

Fikri / Bagas turun di partai kedua saat kedudukan sementara Indonesia tertinggal 0-1 setelah kekalahan Anthony Sinisuka Ginting dari Prannoy H. S usai bermain tiga game. Menghadapi ganda putra terbaik India, Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty, yang berada di peringkat ketiga dunia, mereka mampu memetik kemenangan, dengan skor 24-22, 22-24, 21-19.

Duel Fikri / Bagas melawan Satwiksairaj / Chirag berlangsung sengit. Kejar-mengejar poin terjadi sepanjang game pertama sebelum pasangan Indonesia rangking sembilan dunia itu menang dengan skor 24-22.

Di game kedua, Fikri / Bagas sudah di ambang kemenangan ketika memimpin 20-14. Tetapi, lawannya berhasil mengejar dan akhirnya membalikkan keadaan dengan memenangi game ini dengan skor 22-24.

Selanjutnya, pada game ketiga yang menjadi penentuan, Fikri / Bagas unggul 5-2 di awal tetapi bisa terkejar dan akhirnya tercipta angka kembar 8-8. Namun, setelah itu, pasangan Indonesia tersebut bisa menjaga keunggulannya hingga 20-15.

Di angka krusial ini, Satwiksairaj / Chirag kembali berupaya mengejar seperti yang dilakukannya di game kedua. Empat poin beruntun bisa mereka dapatkan, tetapi kali ini Fikri / Bagas bisa mengakhiri game ini dengan 21-19 dan menyudahi pertandingan yang berlangsung hingga 1 jam 17 menit.

Selanjutnya, Jonatan Christie yang tampil sebagai tunggal kedua akan bertanding melawan Lakshya Sen di partai ketiga.

Berikut susunan pemain untuk pertandingan Indonesia vs India di Grup C Piala Thomas 2024 yang berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024.

Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H. S., kalah 21-13, 12-21, 12-21.

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty, menang 24-22, 22-24, 21-19.

Jonatan Christie vs Lakshya Sen

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Dhruv Kapila / Sai Pratheek K.

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kidambi Srikanth

