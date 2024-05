Jadwal Live Proliga 2024 Pekan Kedua, 2-5 Mei: Semarang Siap Jadi Tuan Rumah, Ini Harga Tiketnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Proliga, Reginald Nelwan menilai venue Gedung Olahraga (GOR) Jatidiri, Semarang, telah siap menjadi tuan rumah pekan kedua PLN Mobile Proliga 2024 yang berlangsung pada 2-5 Mei mendatang.

"Persiapan sudah dilakukan oleh Jakarta Electric PLN. Di Semarang, kita akan tetap menjalankan video challenge dan technical time out," kata Reginald Nelwan dikutip dari keterangan resmi, Selasa.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, siap untuk terus mendukung PLN Mobile Proliga 2024 sebagai bukti komitmen perseroan mendukung pembinaan atlet-atlet voli terbaik Indonesia.

"Sebagai bapak asuh bola voli Indonesia, PLN ingin ikut berperan aktif dalam mengembangkan olahraga voli di Indonesia. Harapannya, ajang ini dapat melahirkan atlet-atlet yang bertalenta dan berprestasi, sehingga bisa meningkatkan prestasi tim nasional Indonesia," kata Darmawan.

Ketua Pelaksana PLN Mobile Proliga putaran pertama pekan Kedua, Joko Hadi Widayat mengatakan dipilihnya GOR Jatidiri karena mempunyai kapasitas yang cukup besar untuk menampung animo masyarakat pencinta voli khususnya di daerah Semarang.

“GOR Jatidiri kami pilih karena kapasitasnya cukup besar untuk menampung animo masyarakat yang luar biasa. Hingga saat ini, seluruh persiapan telah dilakukan dan 12 pertandingan PLN Mobile Proliga 2024 siap digelar di GOR Jatidiri,” kata Joko Hadi Hidayat.

PLN selaku tuan rumah dan operator liga menyediakan 6.000 tiket setiap pertandingan yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu reguler dengan harga Rp 100.000,- dan VIP dengan harga Rp 150.000,-. Tiket tersebut bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile.

“Kami ingin mudahkan pecinta voli untuk mendapatkan tiket, sehingga kami jual lewat PLN Mobile. Tahapan proses pembelian tiketnya juga sangat mudah disertai berbagai promo menarik,” kata Joko.

Jadwal PLN Mobile Proliga 2024 Pekan Kedua:

(Live Moji TV dan Vidio)

Kamis, 2 Mei 2024

14.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

16.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Jakarta Pertamina Enduro

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta STIN BIN

Jumat, 3 Mei 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

16.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

Sabtu, 4 Mei 2024

14.00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Popsivo Polwan

18.30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel.

Minggu, 5 Mei 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Kudus Sukun Badak.

