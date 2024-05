Fikri / Bagas Rasakan Trauma Poin-poin Kritis Saat Kalahkan Satwiksairaj / Chirag di Piala Thomas 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Muhammad Shobibul Fikri / Bagas Maulana menyumbang poin pertama bagi tim bulu tangkis putra Indonesia saat menghadapi India pada laga terakhir penyisihan Grup C Piala Thomas 2024, Rabu, 1 Mei 2024. Mereka berhasil memenangi laga sengit melawan Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty dengan skor 24-22, 22-24, 21-19.

Fikri / Bagas nyaris mengalahkan pasangan India peringkat ketiga dunia itu dalam dua game langsung, tetapi mereka gagal memanfaatkan keunggulan di poin-poin kritis game kedua, sehingga harus memainkan game penentuan. Mereka membutuhkan waktu 1 jam 17 menit untuk memastikan kemenangannya.

Setelah mengalahkan Satwiksairaj / Chirag di game pertama melalui pertarungan sengit, Fikri / Bagas tampil mendominasi di game kedua sehingga bisa unggul enam poin, 20-14. Namun, ketika di ambang kemenangan, hanya perlu mendapatkan satu poin saja, mereka gagal memanfaatkan situasi itu dan malah terkejar yang kemudian berakhir dengan kekalahan.

Tapi, kekalahan di game kedua itu tidak membuat mereka menyerah. Fikri / Bagas kembali berjuang mengejar kemenangan di game penentu. Namun, di game ini, situasi mirip dengan game sebelumnya terjadi. Saat sudah unggul 20-15, pasangan India itu nyaris bisa mengejar sebelum akhirnya game ketiga berakhir dengan skor 21-19 untuk kemenangan pasangan Indonesia.

Fikri / Bagas bersyukur bisa meraih kemenangan dan menyumbang angka pertama untuk Indonesia di laga ini. Apalagi, laga yang mereka lalui berjalan sengit dari awal hingga akhir.

"Di game kedua, kami kehilangan fokus, tegangnya keluar lagi karena sudah unggul jauh, tapi bisa terkejar," kata Fikri, dikutip dari keterangan tim media PBSI, Rabu.

"Di luar itu, mereka tampil nothing to lose saat tertinggal dan Satwik juga servisnya menyulitkan sekali," ujarnya menambahkan.

Dalam situasi itu, pelatih Aryono Miranat menginstruksikan kepada Fikri / Bagas untuk tidak lagi memikirkan kekalahan game kedua dan fokus pada game ketiga. "Pelatih bilang, 'sudah jangan dipikirkan apa yang terjadi di game kedua, ambil lagi di game ketiga'."

"Kami ingin menang, teman-teman di belakang juga sudah mendukung maksimal, jadi kami, bagaimana caranya harus menang."

Bagas menambahkan, pada game ketiga, sempat ada perasaan trauma kejadian game kedua akan terulang. Namun, mereka bisa mengatasinya dan bisa memenangi laga.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Di game ketiga, hampir terjadi hal serupa dan itu ada perasaan trauma juga untuk kami. Tapi beruntung di poin-poin kritis itu kami bisa mengambil satu kesempatan. Kuncinya adalah komunikasi dengan patner. Saling mengingatkan dan menyemangati," tutur Bagas.

Dia mengakui ada perasaan menyesal saat gagal memenangi laga dalam dua game langsung. "Sayang banget, harusnya kami bisa menang dua game langsung."

Berikut susunan pemain untuk pertandingan Indonesia vs India di Grup C Piala Thomas 2024 yang berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024.

Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H. S., kalah 21-13, 12-21, 12-21.

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty, menang 24-22, 22-24, 21-19.

Jonatan Christie vs Lakshya Sen, menang 21-18, 16-21, 21-17.

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Dhruv Kapila / Sai Pratheek K, menang 22-20, 21-11.

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kidambi Srikanth

Pilihan Editor: Kalah dari Jepang, Tim Bulu Tangkis Indonesia bertemu Thailand di Perempat Final Piala Uber 2024