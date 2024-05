Jadi Tuan Rumah, Jakarta Elektrik PLN Yakin Sapu Bersih 2 Laga Pekan Kedua Proliga 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putri Jakarta Elektrik PLN percaya diri mampu menyapu bersih pertandingan pekan kedua PLN Mobile Proliga 2024.

Jakarta Elektrik PLN kini berstatus sebagai tuan rumah pada pekan kedua yang akan berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang mulai 2 sampai 5 Mei mendatang.

"Kalau melihat laga perdana di Yogya, anak-anak akan mampu meraih dua kemenangan di Semarang," kata Manajer Jakarta Elektrik PLN Yuli Ismaganti dilansir dari keterangan resmi Jakarta Elektrik PLN, Selasa.

Yolla Yuliana dan kawan-kawan mempunyai modal yang cukup baik untuk menatap pekan kedua dengan memperoleh kemenangan atas tim pendatang baru Jakarta Livin Mandiri pada pekan pertama yang berlangsung di Yogyakarta.

Tim asuhan pelatih Chamnan Dogmai tersebut akan menjalani dua laga, yakni melawan Jakarta Pertamina Enduro, Kamis, 2 Mei, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, pada hari penutup seri dua, Minggu, 5 Mei.

"Manajemen menginginkan anak-anak tampil dengan semangat tinggi dan bisa memenangkan dua pertandingan di Semarang," ujar Yuli.

Kapten tim, Yolla Yuliana yang sebelumnya sempat menjalani tes di KOVO Asian Womens Quarter telah dipastikan akan memperkuat Jakarta Elektrik PLN pada pekan kedua Proliga. "Yolla bisa turun di Semarang ini," tegas Yuli.

Di bagian putra akan terjadi laga yang tidak kalah menariknya. Juara bertahan, LavAni Allobank Electric akan menjalani dua laga, pertama menghadapi rivalnya, Jakarta STIN BIN pada Kamis, 2 Mei 2024, dan kedua berhadapan dengan Jakarta Bhayangkara Presisi, Minggu, 5 Mei 2024.

PLN selaku tuan rumah dan operator liga menyediakan 6.000 tiket setiap pertandingan yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu reguler dengan harga Rp 100.000, dan VIP dengan harga Rp 150.000. Tiket tersebut bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile.

Jadwal PLN Mobile Proliga 2024 pekan kedua

(Live Moji TV dan Vidio):

Kamis, 2 Mei 2024

14.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

16.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Jakarta Pertamina Enduro

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta STIN BIN

Jumat, 3 Mei 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

16.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Sabtu, 4 Mei 2024

14.00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Popsivo Polwan

18.30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel

Minggu, 5 Mei 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Kudus Sukun Badak.

