Jadwal Proliga 2024 Kamis 2 Mei: Jakarta LavAni Allo Bank dan Jakarta STIN BIN Berduel, Berebut Puncak Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putra Jakarta LavAni Allo Bank dan Jakarta STIN BIN bertemu di pertandingan pekan kedua Proliga 2024 di GOR Jatidiri, Semarang, Kamis, 2 Mei. Keduanya akan berebut puncak klasemen setelah sama-sama berhasil mengamankan dua kemenangan pada pekan pertama.

Pertemuan antara kedua tim tentu akan menjadi pertandingan syarat gengsi pasalnya Jakarta LavAni dan Jakarta STIN BIN kini sama-sama mengoleksi enam poin dan berebut pemuncak klasemen sementara.

Jakarta LavAni kini memimpin klasemen sementara karena unggul rasio poin dari Jakarta STIN BIN yang sama-sama mengemas nilai 6.

LaVani akan mati-matian untuk mengunci kemenangan dengan menurunkan duet Renan Buiatti dan Mohammad Reza Beik. Sementara di kubu Jakarta STIN BIN akan tampil dengan mengandalkan duo, Rivan Nurmulki dan Farhan Halim.

Selain mengusung duel syarat gengsi, pertandingan ini juga akan menyuguhkan rivalitas antar pemain yang kini tengah bersaing di daftar pencetak poin terbanyak Proliga 2024. Rivan Nurmulki yang kini memimpin daftar pencetak poin dengan 34 poin tentu tak ingin posisinya digeser oleh Reza Beik yang kini berada di peringkat ketiga dengan torehan 29 poin.

Di pertandingan putri akan menyuguhkan duel antara juara bertahan Bandung BJB Tandamata menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Bandung BJB yang sempat telat panas usai takluk dari Jakarta Pertamina Enduro pada pertandingan perdana, kini telah mulai menemukan ritme permainan kembali usai menaklukkan Jakarta BIN pada pertandingan kedua.

Shella Bernadeta dan kawan-kawan berpeluang besar untuk memberikan luka pada Gresik Petrokimia yang kini belum pernah meraih kemenangan dari dua pertandingan. Selain itu, bakal tersaji duel seru antara pemuncak klasemen sementara Jakarta Pertamina Enduro yang bakal bertemu dengan tuan rumah pekan kedua, Jakarta Electric PLN.

Jakarta Pertamina Enduro dengan penampilan gemilang Polina Shemanova tengah mengusung misi untuk mempertahankan puncak klasemen dengan meraih tiga kemenangan berturut-turut. Sementara itu Jakarta Electric PLN yang baru menjalani satu pertandingan, akan tampil ngotot dengan dipastikan kembalinya sang kapten Yolla Yuliana pasca menjalani trial di KOVO Asian Womens Quarter 2024.

Jadwal Proliga 2024, Kamis, 2 Mei 2024:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

16.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Jakarta Pertamina Enduro

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta STIN BIN.

