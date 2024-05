Jadwal Semifinal Piala Uber 2024 Sabtu 4 Mei: Indonesia vs Korea Selatan dan Cina vs Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan semifinal Piala Uber 2024 akan digelar pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tim bulu tangkis putri Indonesia akan berduel melawan Korea Selatan, sedangkan partai lain tim tuan rumah Cina kontra Jepang.

Kedua pertandingan itu akan berlangsung bersamaan di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, mulai 08.30 WIB. Tim tuan rumah Cina vs Jepang akan dimainkan di lapangan 1, sedangkan Indonesia vs Korea Selatan di lapangan 2.

Cina ke semifinal setelah menyingkirkan Denmark 3-0. Sementara, Jepang mengalahkan India juga dengan skor sama. Sedangkan Indonesia mengalahkan Thailand dan Korea Selatan menyingkirkan Taiwan, semuanya dengan skor 3-0.

Tim Uber Indonesia yang tampil di edisi ini diperkuat pemain senior dan junior. Saat mengalahkan Thailand, kemenangan diraih berkat poin yang disumbang Gregoria Mariska Tunjung, Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Karena tiga pemain awal yang turun semuanya menang, dua partai lanjutan tidak perlu dimainkan. Semula, Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto dan Komang Ayu Cahya Dewi yang diplot turun untuk laga berikutnya.

Gregoria mengalahkan Ratchanok Intanon dengan skor 22-20, 21-18. Itu menjadi kemenangan pertamanya atas pemain Thailand tersebut setelah delapan laga sebelumnya selalu kalah.

Berikutnya Apriyani / Fadia menaklukkan Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai dengan skor 21-17, 21-14. Apriyani yang sebelumnya diistirahatkan karena alasan pemulihan cedera, tampil apik bersama pasangannya di laga ini. Alhasil, mereka kembali mampu menaklukkan pasangan Thailand itu, setelah dua kali mengalahkan mereka dalam tiga pertemuan sebelumnya.

Ester yang menjadi penentu kemenangan, bermain ngotot saat menghadapi Supanida Katethong. Setelah kalah di game pertama, dia terus memberikan perlawanan ketat dan akhirnya bisa memenangi dua game berikutnya. Duel baru berakhir setelah 1 jam 23 menit, dengan skor akhir 19-21, 21-19, 21-19.





Formasi Sama Akan Dimainkan di Semifinal

Formasi yang dimainkan untuk perempat final akan kembali dipasang untuk menghadapi Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2024. Dari susunan pemain yang sudah dirilis di bwf.tournamentsoftware.com, Gregoria kembali menjadi tunggal pertama. Berikutnya Ester dan Komang menjadi tunggal kedua dan ketiga.

Peluang Gregoria untuk menjadi penyumbang poin pertama terbuka lebar karena lawan yang dihadapi Sim Yu Jin, peringkat ke-37 dunia, bukan pemain terbaik Korea, An Se Young yang kini nomor satu dunia. Sebelumnya, di laga terakhir ketika mengalahkan Taiwan di perempat final An Se Young menyumbang poin pertama untuk timnya.

Gregoria memiliki catatan pertemuan unggul tiga kali menang dan hanya sekali kalah melawan Sim dalam empat perjumpaan sebelumnya. Tetapi, menghadapi An Se Young, pemain Indonesia rangking sembilan itu belum pernah menang dalam enam pertemuan mereka.

Dengan melihat catatan rekor pertemuan pemain, Gregoria diprediksi bisa memenangi pertandingan semifinal Piala Uber 2024. Apalagi, performanya sedang dalam tren bagus. Dia baru saja mengalahkan pemain top Thailand, Ratchanok Intanon dan tunggal terbaik Jepang, Akane Yamaguchi, di dua laga terakhir di turnamen beregu ini.

Absennya An Se Young memberikan dampak positif untuk dua tunggal putri Indonesia berikutnya. Lawan yang dihadapi Ester dan Komang memiliki peringkat di bawah mereka.

Ester yang berada di urutan ke-38 dunia akan melawan Kim Ga Ram yang menduduki rangking 74 dunia. Sedangkan, Komang melawan Kim Min Sun yang belum memiliki peringkat. Keduanya berpeluang besar menyumbang poin.

Sementara, duel sengit kemungkinan akan terjadi di sektor ganda. Apriyani / Fadia bakal melawan Baek Ha Na / Lee So Hee yang kini menjadi pemain rangking dua dunia. Mereka kalah rekor pertemuan, 1-3, dengan kekalahan di laga terakhir saat China Open 2023 pada September tahun lalu.

Selanjutnya, Lanny / Ribka akan menghadapi Jeong Na Eun / Kong Hee Yong untuk pertama kalinya di kejuaraan ini. Peluangnya tetap terbuka untuk menyumbang poin.

