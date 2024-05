Jadwal Proliga 2024 Minggu 12 Mei, Rekap Hasil Pekan Ketiga, dan Klasemennya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli Proliga 2024 sedang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan. Sembilan laga sudah berlangsung dan tiga lainnya akan hadir Minggu, 12 Mei.

Simak rangkumannya:

Rekap Hasil

Memasuki hari terakhir laga pekan ketiga, persaingan untuk memperebutkan posisi puncak klasemen berlangsung menarik.

Di sektor putri, Jakarta Popsivo Polwan tak terkalahkan dalam lima laga. Mereka sudah dipastikan juara putaran pertama meski masih menyisakan satu laga.

Di bagian putra, Jakarta STIN BIN tinggal membutuhkan satu kemenangan telak pekan depan untuk memastikan diri menjadi juara putaran pertama.

Simak rekap hasil Pekan 3 Proliga 2024:

Kamis, 9 Mei 2024

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN: 1-3 (24-26, 21-25, 25-23, 18-25)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung Bank bjb Tandamata : 3-0 (25-23, 25-21, 25-16)

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-20, 25-19, 25-22).

Jumat, 10 Mei 2024

Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Livin Mandiri: 3-0 (34-32, 25-19, 25-22).

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs jakarta BIN: 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Pertamina Pertamax : 3-1 (25-20, 25-23, 20-25, 25-19).

Sabtu, 11 Mei 2024

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Kudus Sukun Badak: 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-19)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri: 3-0 (25-19, 25-21, 25-21)

Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-16, 25-20, 25-14).

Klasemen Proliga 2024

Bagian Putra

1. Jakarta STIN BIN: 5 kali main, 13 poin

2. Jakarta LavAni: 4 kali main, 9 poin

3. Jakarta Bhayangkara: 5 kali main, 9 poin

4. Palembang Bank Sumsel Babel: 4 kali main, 8 poin

5. Jakarta Pertamina Pertamax: 5 kali main, 6 poin

6. Kudus Sukun Badak: 4 kali main, 3 poin

7. Jakarta Garuda Jaya: 5 kali main, 0 poin.

Bagian Putri:

1. Jakarta Popsivo Polwan: 5 kali main, 14 poin

2. Jakarta BIN: 5 kali main, 10 poin

3. Jakarta Pertamina Enduro: 5 kali main, 9 poin

4. Bandung bjb Tandamata: 5 kali main, 9 poin

5. Jakarta Electric PLN: 4 kali main, 5 poin

6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 5 kali main, 4 poin

7. Jakarta Livin Mandiri: 5 kali main, 0 poin.

Jadwal Proliga 2024

Rangkaian laga pekan ketiga masih akan menampilkan tiga pertandingan pada Minggu, 12 Mei 2024. Salah satu tim yang akan berlaga adalah juara bertahan Jakarta LaVani Allo Bank yang akan melawan Jakarta Pertamina Pertamax.

Tim milik Susilo Bambang Yudhoyono ini membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen. Peluang mereka menjadi juara putaran pertama masih ada, meski sangat tipis. Mereka baru akan juara bila memenangi dua laga tersisa dan Jakarta STIN BIN kalah di laga terakhirnya.

Simak jadwal selengkapnya:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allobank vs Jakarta Pertamina Pertamax

16.00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Bandung Bank bjb Tandamata

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Kudus Sukun Badak.

