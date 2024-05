Proliga 2024 Pekan Ketiga Sudah Tuntas: Simak Rekap Hasil, Klasemen Terkini, dan Jadwal Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli nasional, Proliga 2024, pekan ketiga sudah tuntas digelar. Jadwal pekan berikutnya akan berlangsung di Gresik akhir minggu ini.

Setelah melewati pekan ketiga, persaingan di sektor putra dan putri berlangsung menarik. Sektor putra masih akan menampilkan perebutan gelar juara putaran pertama pada pekan keempat. Sedangkan status juara putaran pertama di tim putri sudah diketahui.

Rekap Hasil Pekan Ketiga

Jakarta Popsivo Polwan meraih dua kemenangan di pekan ketiga. Hasil itu memastikan mereka tak terkalahkan dalam lima pertandingan.

Popsivo memuncaki klasemen dengan nilai 14. Mereka sudah unggul 4 angka dari Jakarta BIN dan Bandung Bjb Tandamata, sehingga sudah dipastikan menjadi juara grup.

Di bagian putra, Jakarta STIN BIN dan Jakarta LaVani Allo Bank sama-sama menang di pekan ketiga. Keduanya akan berebut posisi juara putaran pertama pada pekan keempat.

Jakarta STIN BIN kini mengemas nilai 13, unggul satu poin dari LaVani. Mereka akan menjadi juara putaran pertama bila menang atas Jakarta Bhayangkara Presisi di Gresik. LaVani baru bisa menjadi juara bila menang atas Sukun Badak dan STIN BIN kalah.

Rekap hasil Proliga 2024 pekan ketiga (Palembang):

Kamis, 9 Mei 2024

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN: 1-3 (24-26, 21-25, 25-23, 18-25)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung Bank bjb Tandamata : 3-0 (25-23, 25-21, 25-16)

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-20, 25-19, 25-22).

Jumat, 10 Mei 2024

Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Livin Mandiri: 3-0 (34-32, 25-19, 25-22).

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs jakarta BIN: 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Pertamina Pertamax : 3-1 (25-20, 25-23, 20-25, 25-19)

Sabtu, 11 Mei 2024

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Kudus Sukun Badak: 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-19)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri: 3-0 (25-19, 25-21, 25-21)

Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-16, 25-20, 25-14).

Minggu, 12 Mei 2024

Putra - Jakarta LavAni Allobank vs Jakarta Pertamina Pertamax: 3-1 (25-18, 22-25, 25-18, 25-18)

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Bandung Bank bjb Tandamata: 3-2 (25-14, 25-17, 23-25, 25-27, 15-12)

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Kudus Sukun Badak: 3-0 (25-23, 29-27, 25-22).

Klasemen Proliga 2024

Sektor Putra:

1. Jakarta STIN BIN: 5 kali main, 13 poin

2. Jakarta LavAni: 5 kali main, 12 poin

3. Palembang Bank Sumsel Babel: 5 kali main, 11 poin

4. Jakarta Bhayangkara: 5 kali main, 9 poin

5. Jakarta Pertamina Pertamax: 6 kali main, 6 poin

6. Kudus Sukun Badak: 5 kali main, 3 poin

7. Jakarta Garuda Jaya: 5 kali main, 0 poin.

Sektor Putri:

1. Jakarta Popsivo Polwan: 5 kali main, 14 poin

2. Jakarta BIN: 5 kali main, 10 poin

3. Bandung bjb Tandamata: 6 kali main, 10 poin

4. Jakarta Pertamina Enduro: 5 kali main, 9 poin

5. Jakarta Elektrik PLN: 5 kali main, 7 poin

6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 5 kali main, 4 poin

7. Jakarta Livin Mandiri: 5 kali main, 0 poin.

