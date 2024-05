Jadwal Proliga 2024 Kamis 16 Mei: 3 Laga Live di Gresik, Jakarta Popsivo Polwan Jaga Kesempurnaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 pekan keempat akan hadir mulai hari ini, Kamis, 16 Mei 2024. Tim putra dan putri akan kembali bersaing di GOR Tri Dharma Gresik.

Pada hari ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, termasuk dua dari sektor putri. Jakarta Popsivo Polwan, yang sudah memastikan diri menjadi juara putaran pertama, akan kembali berlaga. Mereka akan melawan Jakarta Elektrik PLN.

Jakarta Popsivo akan berusaha menjaga rekornya dalam laga ini, setelah terus menang dalam lima laga yang dijalaninya. Lawan mereka, Jakarta Elektrik PLN, baru menang tiga kali dalam lima laga dan kini berada di posisi kelima klasemen dengan nilai 7.

Satu pertandingan putri lainnya adalah Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri. Enduro akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam dua laga terakhirnya. Sedangkan Livin Mandiri, yang merupakan pendatang baru, akan berusaha mengejar kemenangan pertama dalam lima laga yang dijalaninya.

Sementara itu dari bagian putra, hari ini ada duel Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Garuda Jaya. Palembang akan berusaha menjaga tren positif setelah terus menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 9.

Baca Juga: Mengenal Marina Markova Rekrutan Baru Jakarta Elektrik PLN

Garuda Jaya, yang diisi para pemain Timnas U-20, akan berusaha bangkit. Mereka belum pernah menang dalam lima pertandingan musim ini.

Jadwal Proliga 2024 Pekan 4 Kamis, 16 Mei 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri

16.00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Garuda Jaya.

Selanjutnya: Jadwal lengkap dan klasemen