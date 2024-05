Jadwal Proliga 2024 Jumat 17 Mei: Jakarta STIN BIN dan Jakarta LaVani Berebut Status Juara Putaran Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan kembali hadir Jumat hari ini, 17 Mei. Tiga pertandingan terakhir putaran pertama akan hadir di GOR Tridharma Gresik.

Dua pertandingan bagian putra hari ini akan menjadi akang penentuan gelar juara putaran pertama. Jakarta STIN BIN akan berebut gelar itu dengan juara bertahan Jakarta LaVani Allo Bank.

Hari Ini, Jakarta STIN BIN akan melawan Jakarta Bhayangkara Presisi. Sedangkan Jakarta LavAni Allobank melawan Kudus Sukun Badak.

STIN BIN saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 13 dari lima laga, tertinggal satu angka dari Palembang Bank Sumselbabel yang sudah bermain enam kali. Jakarta LaVani ada di posisi ketiga dengan nilai 12.

Untuk menjadi juara putaran pertama, STIN BIN membutuhkan kemenangan dalam laga hari ini. Sedangkan Jakarta LaVani baru akan menjadi juara bila menang dan dalam laga lain STIN BIN kalah.

Di bagian putri, Jakarta Popsivo Polwan sudah memastikan diri menjadi juara putaran pertama dengan rekor sempurna. Mereka tak terkalahkan dalam enam laga, dengan mengalahkan Jakarta Elektrik PLN 3-1 pada Kamis.

Hari ini masih ada satu laga bagian putri yang akan berlangsung, yakni Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia melawan Jakarta BIN. Kedua tim akan sama-sama berusaha menjaga kebangkitan.

Gresik Petrokimia baru mengalahkan Jakarta Livin Mandiri. Sedangkan Jakarta BIN, yang diperkuat Megawati Hangestri, memenangi dua laga terakhirnya setelah dua kali kalah.

Jadwal Proliga 2024, Jumat, 17 Mei:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allobank vs Kudus Sukun Badak

16.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

