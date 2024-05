Jadwal Proliga 2024 Sabtu 18 Mei: Putaran Kedua Dimulai, 2 Juara Bertahan Kejar Penebusan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan memasuki putaran kedua. Tiga pertandingan awal akan berlangsung di GOR Tri Dharma Gresik, Sabtu, 18 Mei 2024.

Inilah jadwalnya, yang disiarkan langsung oleh Moji TV dan Vidio:

14.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Bandung Bank bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektrik PLN

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta LavAni Allobank.

Dua juara bertahan yang sama-sama gagal juara di putaran pertama akan berlaga hari ini. Keduanya akan mengejar kemenangan demi menebus kegagalan, sekaligus menjaga peluang lolos ke putaran four.

Juara bertahan bagian putri, Bandung Bjb Tandamata hanya menempati posisi keempat pada putaran mereka dan terus kalah dalam dua laga terakhirnya. Mereka akan akan berusaha bangkit saat melawan Jakarta Livin Mandiri, yang belum pernah menang dalam enam laga.

Juara bertahan bagian putra Jakarta LaVani menempati posisi kedua pada putaran pertama. Mereka akan melawan Palembang Bank SumselBabel pada awal putaran kedua ini. Bank SumselBabel finis ketiga pada putaran sebelumnya, hanya terpaut satu angka dari LaVani.

Sementara itu, pada putaran pertama, yang berakhir Jumat, 18 Mei, Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta STIN BIN sudah menjadi juara di bagian putri dan putra. Popsivo tak terkalahkan dalam enam laga, sedangkan STIN BIN sempat sekali kalah.

Kedua juara putaran pertama itu baru akan berlaga pada Minggu, 18 Mei.

