Jadwal Proliga 2024 Minggu 19 Mei: 3 Laga Terakhir Pekan Keempat, Popsivo dan STIN BIN Beraksi Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan kembali hadir pada Minggu, 19 Mei. Tiga pertandingan bola voli terakhir pekan keempat akan berlangsung di Gresik, dengan disiarkan langsung Moji TV dan Vidio.

Hari ini antara lain akan tampil Jakarta Popsivo Polwan. Mereka akan berusaha menjaga kesempurnaannya, setelah menjuarai putaran pertama tanpa terkalahkan.

Dalam pertandingan hari ini, Popsivo akan menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Di atas kertas, ini bisa menjadi laga mudah bagi mereka. Gresik baru meraih satu kemenangan dalam enam laga dan kini terpuruk di posisi kedua terbawah klasemen (6).

Hari ini, juara putaran pertama sektor putra, Jakarta STIN BIN, juga akan berlaga. Mereka akan berusaha merebut kembali puncak klasemen dari Palembang Bank Sumselbabel yang baru mengalahkan Jakarta LaVani.

Jakarta STIN BIN diprediksi tak akan kesulitan meraih kemenangan. Mereka akan menghadapi Garuda Jaya yang terus kalah dalam enam laga awalnya.

Selain dua pertandingan di atas, hari ini juga ada satu laga lain di bagian putra. Jakarta Bhayangkara Presisi akan menghadapi Jakarta Pertamina Pertamax.

Jadwal Proliga 2024, Minggu, 19 Mei:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta STIN BIN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Pertamina Pertamax.

