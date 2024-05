Rangkaian Jadwal Proliga 2024 Pekan Keempat Sudah Tuntas Digelar: Simak Rekap Hasil dan Klasemennya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan kompetisi bola voli Proliga 2024 pekan keempat sudah tuntas dilaksanakan. Sejumlah hasil menarik tersaji.

Pekan keempat, yang berlangsung di GOR Tri Dharma Gresik, Jawa Timur, terbagi dua bagian. Pada dua hari pertama, pertandingan yang berlangsung masih menjadi bagian dari putaran pertama. Sedangkan dua hari berikutnya menjadi bagian dari putaran kedua.

Pada akhir putaran pertama, tim putra Jakarta STIN BIN mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi 3-1. Mereka pun memastikan diri menjadi juara putaran tersebut.

Di bagian putri, Jakarta Popsivo Polwan melengkapi gelar juara putaran pertama, yang sudah mereka pastikan sepekan sebelumnya, dengan kemenangan 3-1 atas Jakarta Elektrik. Mereka menjadi juara dengan status tak terkalahkan dalam enam laga.

Pada awal putaran kedua, STIN BIN dan Popsivo sama-sama menang lagi. Mereka berhasil menjaga posisinya di puncak klasemen.

Sementara itu, tim putri Jakarta Livin Mandiri meraih kemenangan pertamanya dalam tujuh laga, dengan mengalahkan Bandung Bjb Tandamata 3-0. Di bagian putra, Jakarta Garuda Jaya belum mampu menang dalam tujuh pertandingan awalnya.

Rekap Hasil Proliga 2024 Pekan 4

Kamis, 16 Mei 2024

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri: 3-1 (25-22, 25-12, 18-25, 25-23)

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan: 1-3 (23-25, 21-25, 25-19, 15-25).

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-22, 25-17, 25-18).

Jumat, 17 Mei 2024

Putra - Jakarta LavAni Allobank vs Kudus Sukun Badak: 3-1 (31-29, 25-23, 25-27, 25-13)

Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN: 1-3 (25-21, 19-25, 21-25, 14-25)

Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 3-1 (14-25, 25-21, 25-20, 25-21)

Sabtu, 18 Mei 2024

Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Bandung Bank bjb Tandamata: 3-0 (25-23, 25-23, 25-23)

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektrik PLN: 3-1 (25-22, 25-19, 21-25, 25-20)

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta LavAni Allobank: 3-2 (22-25, 25-11, 25-17, 19-25, 15-11)

Minggu, 19 Mei 2024

Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta STIN BIN: 0-3 (14-25, 19-25, 19-25)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3-0 (25-21, 29-27, 25-23)

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Pertamina Pertamax: 3-0 (25-16, 25-18, 25-18).

