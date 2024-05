Hasil AVC Challenge Cup 2024: Timnas Bola Voli Putri Indonesia Kalah 0-3 dari Kazakhstan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas bola voli putri Indonesia harus mengakui kehebatan Kazakhstan dengan skor 0-3 (17-25, 13-25, 22-25) pada pertandingan ketiga AVC Challenge Cup 2024 di Rizal Memorial Coloseum, Manila, Filipina, Sabtu, 25 Mei 2024.

Kekalahan tersebut merupakan yang kedua setelah pada laga perdana grup B AVC Challenge Cup 2024 dikalahkan Hong Kong 0-3, Kamis lalu. Indonesia sempat bangkit di laga kedua dengan mengalahkan Singapura 3-0, Jumat lalu.

Namun, kebangkitan itu gagal dijaga saat melawan Kazakhstan. "Faktor mental, pemain muda kita masih up and down, sehingga masih banyak melakukan kesalahan sendiri," kata manajer timnas Indonesia, Luciana Taroreh, seperti termuat dalam rilis PBVSI.

Mantan andalan timnas voli putri Indonesia ini mengatakan, melawan tim yang levelnya di atas, timnas mendapat pelajaran yang sangat berharga.

"Pertandingan melawan Kazakhstan yang levelnya jauh di atas menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Srikandi muda kita, agar ke depan bisa tampil lebih baik dan lebih berani lagi," katanya.

Luciana berharap, tim Indonesia bisa tampil lebih bagus saat bertemu Vietnam di laga terakhir, Minggu, 26 Mei 2024. "Anak-anak harus memperbaiki sisi receive maupun defence," katanya.

