Profil Kara Bajema Pemain Asing Baru Rekrutan Jakarta BIN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta BIN baru mendatangkan pemain asing berkebangsaan Amerika Serikat, Kara Bajema. Kara Bajema akan menjadi tandem Megawati Hangestri di Proliga 2024. Kara Bajema lahir pada 24 Maret 1998 di Bellingham, Washington, Amerika Serikat. Sejak kecil, ia aktif dalam berbagai cabang olahraga, termasuk sepak bola, basket, dan voli. Perjalanan atletiknya dimulai dengan berbagai pilihan olahraga.

“Saya ingat duduk di ruang tamu bersama ibu dan ayah saya, menangis karena saya sangat mencintai bola basket. Tapi setelah berdoa dan berdiskusi, saya memutuskan untuk bermain voli,” kata Kara seperti dikutip dari Seattle Times.

Karier Kara Bajema

Dikutip dari situs web gohuskies.com, Kara Bajema memulai karier kuliahnya di University of Washington (UW), ia bermain sejak 2016-2020. Selama di UW, Kara mendapat beberapa penghargaan, termasuk menjadi anggota All-American First Team pada 2019, serta menerima Tom Hansen Medal. Sebagai senior, ia memecahkan rekor UW untuk jumlah kill dalam satu musim dengan 597 kill dan menjadi Pacific North Region Player of the Year.

Dikutip dari Volleybox, karier profesional Kara dimulai di Eropa, bermain untuk VBC Epiu Casalmaggiore di Italia pada musim 2020-2021.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ia melanjutkan kariernya di DevelopRes Bella Dolina Rzeszów di Polandia, dan pada musim 2022-2023 ia bergabung dengan tim Turki, VakfBank. Musim berikutnya, ia kembali ke Italia untuk bermain dengan Allianz Vero Volley Milano sebelum akhirnya bergabung dengan Jakarta BIN untuk musim 2023-2024.

Kara telah mengumpulkan berbagai penghargaan dan medali. Ia menjadi MVP di Polish Cup musim 2021-2022 dan meraih banyak medali dalam berbagai turnamen klub seperti Liga Champions Wanita, Kejuaraan Klub Dunia Wanita, dan liga domestik di Italia, Turki, dan Polandia.

Di tingkat tim nasional, Kara membuat debutnya di tim senior Amerika Serikat pada Volleyball Nations League 2022, mencetak 12 poin dalam pertandingan debut melawan Kanada dan berhasil meraih medali emas pada ajang USA Volleyball Cup 2022.

Pilihan Editor: Megawati Hangestri Sumbang 22 Poin saat Jakarta BIN Menangi Pertandingan Terakhir Putaran Pertama Proliga 2024