Timnas Bola Voli Putra Indonesia U-20 Ditargetkan Masuk 6 Besar di AVC Challenge Cup 2024, Ini Daftar Pemainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Induk olahraga bola voli Indonesia (PP PBVSI) memberi target masuk enam besar buat timnas Bola Voli Indonesia U-20 yang akan mengikuti AVC Challenge Cup 2024 yang berlangsung di Bahrain, 2-9 Juni 2024.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum PP. PBVSI, Komjen Pol (Purn.) Drs. Imam Sudjarwo M.Si, dalam sambutannya saat acara pelepasan tim nasional bola voli putra, di Padepokan Bolavoli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Kamis, 30 Mei 2024.

Indonesia yang diperkuat pemain-pemain usia muda, berada satu grup dengan Korea Selatan dan Qatar di Grup C. "Bila dapat menandingi kedua tim dari Korsel dan Qatar, maka peluang memperbaiki peringkat seniornya di tahun 2023 terbuka lebar," kata Imam, seperti dikutip dari rilis PBVSI.

Imam Sudjarwo optimistis para pemain muda ini berusaha seoptimal mungkin untuk mempersembahkan prestasi yang terbaik di Bahrain nanti. Menurutnya, tampil di Bahrain dijadikan program antara menuju AVC Challenge for Men's U-20 di Surabaya, 23-30 Juli 2024 mendatang.

Dengan waktu yang cukup, diharapkan Timnas U-20 yang tampil di Bahrain bisa tembus semifinal di Surabaya nantinya. "Bila masuk semifinal di Surabaya nantinya, timnas U-20 ini bisa tampil di Kejuaraan Dunia U-21 pada 2025," kata dia.

Oleh sebab itu, Imam berharap tim yang diasuh pelatih Joni Sugiyatno itu mampu menunjukkan hasil terbaik. "Tampilkan yang terbaik apapun hasilnya harus berani menghadapi lawan. Jangan kendor sebelum bertanding, " kata Imam.

Ia meminta para pemain junior tidak mengingat hasil pertandingan sebelumnya saat diturunkan di Proliga.

Seperti diketahui, materi yang diturunkan pada kejuaraan di Bahrain itu, sebagian besar diisi para pemain muda yang diturunkan pada klub Garuda Jaya yang berkiprah di Kompetisi Kasta Tertinggi Bolavoli Tanah Air yakni Proliga. Mereka sejauh ini belum pernah menang.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, wakil ketua Pembinaan Prestasi PP. PBVSI yang juga manajer tim manuju Bahrain, Loudry Maspaitella mengatakan, Timnas U-20 yang tergabung di Garuda Jaya jumlahnya 18 pemain ditambah satu pemain asing yang diturunkan di Proliga sebagai ajang uji coba.

Dari 14 pemain yang dikirim ke Bahrain sembilan di antaranya merupakan pemain merupakan pemain yang tergabung di Garuda Jaya. "Selebihnya pemain muda yang memperkuat timnya masing - masing yang tampil di Proliga," jelas Loudry.

Menurutnya, tampil di AVC Challenge Cup 2024 merupakan pelajaran berharga sebelum dipersiapkan kejuaraan Asia U-20 di Surabaya. Untuk itu, ia berharap Timnas bisa lolos grup pertama lawan Korsel selanjutnya menghadapi Qatar

Daftar Pemain Timnas Bola Voli Putra Indonesia U-20 untuk AVC Challenge Cup 2024 di Bahrain:

Mohammad Fahril Setiawan (Setter)

Darda Mulya Muhammad (Middle Blocker)

Rangga Dwi Hatmojo (Outside Hitter)

Agustino (Middle Blocker)

Raihan Rizky Attorif (Libero)

Fauzan Nibras (Opposite)

I Ketut Yudi Aditya (Outside Hitter)

Ega Yuri Pradana (Middle Blocker)

Putrada Tri Nugroho (Middle Blocker)

Krisna (Outside Hitter)

Rama Fazza Fauzan (Opposite)

Muhamad Reyhan (libero)

Yohanes Dedi Prasasti (Outside Hitter)

Muhammad Gabi Loveando Helmi (setter)

Pelatih: Joni Sugiyatno

Asisten pelatih 1: Anwar Sadat

Asisten pelatih 2: Miko Fajar Bramantyo

Terapis: Taufik Adiguna

Wasit: Indra Muflih.

