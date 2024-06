Jadwal Proliga 2024 Sabtu 8 Juni: 3 Laga Live, Megawati Hangesrti Beraksi Lagi, STIN BIN Juga Berlaga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 pekan kelima akan kembali hadir pada Sabtu, 8 Juni 2024. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Indoor Jalak Harupat, Bandung, dengan disiarkan langsung Moji TV dan Vidio.

Megawati Hangestri akan kembali bermain hari ini. Ia dan rekan-rekannya di Jakarta BIN akan menghadapi Jakarta Pertamina Enduro.

Jakarta BIN akan berusaha menjaga tren positif setelah memenangi empat laga sebelumnya. Mereka kini ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 16, terpaut enam poin dari Jakarta Popsivo Polwan.

Jakarta Pertamina Enduro akan berusaha bangkit setelah dikalahkan Popsivo pada laga sebelumnya. Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 15.

Dua pertandingan lain hari ini berasal dari sektor putra. Jakarta STIN BIN akan menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi.

Jakarta STIN BIN membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisinya di puncak klasemen. Mereka memiliki nilai 19, sama dengan Jakarta Lavani.

Bhayangkara Presisi baru saja bangkit dengan mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax. Mereka masih ada di zona final four dengan nilai 12.

Dalam laga lain hari ini, Pertamina Pertamax akan melawan Jakarta Garuda Jaya. Ini akan menjadi duel dua tim yang tengah merana.

Pertamina Pertamax terus kalah dalam empat laga terakhirnya. Sedangkan Garuda Jaya, yang diisi para pemain timnas junior, belum pernah menang dalam tujuh laga. Mereka berada di luar zona final four.

Jadwal Proliga 2024 Pekan Kelima Sabtu, 8 Juni 2024:

(LIve Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta STIN BIN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Garuda Jaya.

