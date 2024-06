Jadwal Proliga 2024 Minggu 9 Juni: Jakarta Lavani, STIN BIN, dan Bandung Bjb Berlaga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 pekan kelima akan kembali hadir pada Minggu, 9 Juni 2024. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Indoor Jalak Harupat, Bandung, dengan disiarkan langsung Moji TV dan Vidio.

Dua tim yang tengah bersaing di dua besar klasemen sektor putra Proliga 2024, Jakarta STIN BIN dan Jakarta Lavani Allo Bank, akan sama-sama bermain. STIN BIN saat ini mengemas 20 poin, unggul satu angka dari rivalnya.

Hari ini, Jakarta BIN akan berusaha bangkit saat melawan Palembang Bank SumselBabel. Mereka baru saja dikalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi 2-3.

Sementara itu, Jakarta Lavani akan berusaha menjaga kebangkitan Kudus Sukun Badak. Mereka mengalahkan Jakarta Pertamina 3-0 dalam laga sebelumnya, bangkit dari kekalahan 2-3 dari Palembang Bank SumselBabel.

Di bagian putri, tuan rumah Bandung Bank bjb akan bermain. Mereka akan melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Bandung Bank bjb baru bangkit dari tiga kekalahan beruntun dengan mengalahkan Jakarta Popsivo. Mereka akan berusaha kembali menang demi menjaga peluang lolos ke final four. Tim itu ada di posisi keempat dengan nilai 12, unggul dua angka dari Jakarta Elektrik.

Gresik Petrokimia akan berusaha bangkit setelah kalah dalam tiga laga. Mereka menghuni posisi keenam dengan nilai 4.

Jadwal Proliga 2024 Pekan Kelima Minggu, 9 Juni 2024:

(LIve Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allobank

16.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung Bank bjb Tandamata

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN

