Jadwal Proliga 2024 Pekan Keenam dan Klasemennya: Pertandingan Berlangsung di Malang, 13-16 Juni

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan memasuki pekan keenam. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung di GOR Ken Arok Malang, 13-16 Juni.

Kompetisi bola voli nasional ini akan kembali menyajikan persaingan untuk berebut tiket ke final four. Dengan dua pekan tersisa di babak penyisihan grup, saat ini baru tiga tim yang lolos ke babak empat besar.

Tim yang sudah lolos ke final four itu adalah Palembang Bank SumselBabel dan Jakarta Lavani di bagian putra. Tim lain yang juga sudah melaju adalah Jakarta Popsivo Polwan di sektor putri.

Pada pekan keenam, dua tim binaan Badan Intelijen Nasional, putri Jakarta BIN dan putra Jakarta STIN BIN, berpeluang lolos ke empat besar. Mereka harus menang agar bisa merebut tiket tersebut dan berharap pesaingnya gagal meraih hasil baik.

Jakarta BIN akan tampil dua kali sepanjang pekan ini, melawan Bandung Bjb Tandamata dan Jakarta Livin Mandiri. Mereka, yang ada di posisi kedua klasemen dengan 6 kemenangan, berpeluang lolos bila memenangi kedua laga itu.

Jakarta STIN BIN saat ini ada di posisi ketiga klasemen putra. Mereka sudah mengemas 6 kemenangan dengan 20 poin, unggul tiga kemenangan dari Jakarta Pertamax (9 poin). Mereka akan melawan LaVani di pekan ini dan berpeluang lolos bila menang.

Jadwal Proliga 2024 Pekan Keenam

(Live Moji TV dan Vidio)

Lokasi: GOR Ken Arok, Malang (Jakarta Pertamina)

Kamis, 13 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Bandung Bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Enduro

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allobank

Jumat, 14 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax

Sabtu, 15 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Bandung Bank bjb Tandamata vs Jakarta Elektrik PLN

18.30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allobank

Minggu, 16 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Pertamina Pertamax.

