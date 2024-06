N'Golo Kante Jadi Pemain Terbaik saat Timnas Prancis Kalahkan Austria di Euro 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - N'Golo Kante terpilih sebagai Man of the Match atau pemain terbaik untuk laga Austria vs Prancis di Euro 2024, Selasa dinihari, 18 Juni. Ia berperan besar membawa Le Bleus menang 1-0.

Prancis menang berkat gol bunuh diri lawan dalam laga ini. Namun, UEFA Technical Observer, panel yang menentukan untuk kategori pemain terbaik (Player of the Match) di setiap laga Euro 2024, menyebut Kante berperan penting buat kemenangan timnya.

Baca Juga: UEFA Dakwa Serbia karena Suporternya Bentangkan Spanduk Provokatif saat Lawan Inggris di Euro 2024

"Dia (N'Golo Kante) memenangkan banyak pertarungan bola, memblok (menghalangi) alur permainan Austria mulai dari lini tengah," demikian pertanyaan UEFA Technical Observer di UEFA.com terkait terpilihnya N'Golo Kante sebagai pemain terbaik di laga ini.

"Dia juga memberikan banyak operan yang baik ke depan. Dia juga menjadi pemain yang mampu memberikan perlawanan sebagai orang terakhir."

Salah satu momen terbaik N'Golo Kante dalam pertandingan ini dalam perannya sebagai gelandang bertahan, ketika timnya dalam tekanan.

Jelang laga akan berakhir, sebuah peluang didapatkan pemain Austria yang berhasil membawa bola dalam serangan balik. Itu bisa menjadi peluang emas bagi Austria.

Namun, N'Golo Kante mampu mengatasi situasi tersebut dengan cepat mengambil bola dari kaki pemain lawan dan memberikannya kepada kiper Prancis, Mike Maignan.

“Senang bisa kembali. Saya senang bisa kembali bersama tim Prancis. Mendengar suporter meneriakkan nama saya memberi kekuatan. Terima kasih semua," kata N'Golo Kante saat mengomentari terkait penghargaan yang diterimanya sebagai Pemain Terbaik di pertandingan ini.

Euro 2024 memang spesial bagi N'Golo Kante. Pemain berusia 33 tahun tersebut kembali tampil lagi di ajang besar turnamen Internasional.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum Euro 2024 ini digelar, pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps memang membuat kejutan dengan memanggil kembali N'Golo Kante masuk skuad. Kamis pada 16 Mei 2024 lalu.

Kembalinya N'Golo Kante dalam daftar skuad Timnnas Prancis menjadi kejutan dari pengumuman yang disampaikan Didier Deschamps. Pasalnya, saat itu, sudah dua tahun N'Golo Kante tidak pernah lagi tampil untuk Les Bleus.

Penampilan terakhir N'Golo Kante bersama Timnas Prancis terjadi di ajang UEFA Nations League, 3 Juni 2022 menghadapi Denmark.

Bahkan, pemanggilan tersebut juga mengejutkan karena N'Golo Kante tidak lagi bermain di klub Eropa melainkan di Al Ittihad, klub Arab Saudi.

Kini, Prancis dapat melihat kembali gelandang pekerja mereka yang menjadi kunci sukses Les Bleus meraih kemenangan dengan clean sheet. Tanpa kehadiran N'Golo Kante di lapangan, belum tentu Prancis dapat memenangkan laga ini.

UEFA

Pilihan Editor: Fernando Llorente: Lamine Yamal Akan Melebihi Kehebatan Lionel Messi