Perbandingan Statistik Gol Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di Tahun 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sama-sama akan berjuang mengejar trofi bersama negaranya. Messi akan memperkuat Timnas Argentina di Copa America 2024, sedangkan Ronaldo sedang membela Timnas Portugal di Piala Eropa 2024 (Euro 2024).

Kedua pemain legendaris sama-sama tengah meniti akhirnya kariernya. Di level klub keduanya sudah menjauh dari sorotan sepak bola elit Eropa. Messi, 37 tahun, bermain bersama Inter Miami di MLS Amerika, sedangkan Ronaldo, 39 tahun, di Al Nassr Liga Arab Saudi.

Bagaimana perbandingan performa mereka di usia senja?

Ronaldo telah memainkan lebih banyak pertandingan dan menit bermain sepanjang 2024. Ia setelah memainkan jadwal dengan Al Nassr yang lebih mirip dengan jadwal Eropa.

Musim 2023-24 adalah musim penuh pertama Ronaldo di Arab Saudi, dan ia mengakhirinya sebagai pencetak gol terbanyak di liga dengan jarak yang cukup jauh dengan 35 gol dalam 31 penampilan.

Tidak ada pemain sepak bola dunia yang mencetak lebih banyak gol musim lalu daripada Ronaldo, dan dia tidak melambat di paruh kedua musim ini, dengan 22 gol dalam 22 pertandingan untuk Al Nassr dan Portugal sejak pergantian tahun.

Namun, dia sangat minim prestasi di tahun 2024. Al Nassr berada di posisi kedua di bawah juara Liga Pro Saudi, Al-Hilal. Mereka juga kalah di final Piala Raja Saudi dari Al-Hilal.

Sementara itu, Messi baru memulai aksi di tahun 2024 pada Februari, ketika kampanye MLS 2024 dimulai. Ini adalah musim penuh pertamanya di Amerika dan dia telah memanjakan para penonton MLS dengan beberapa penampilan klasik. Sejauh ini ia sudah mencetak 12 gol dan sembilan assist hanya dalam 12 penampilan untuk Inter Miami.

Persaingan Messi dan Ronaldo telah mendefinisikan sebuah generasi. Saat ini mereka tak lagi bisa dikatakan sebagai pemain yang berada di barisan terdepan dalam hal permainan, namun penampilan mereka tetaplah luar biasa.

Inilah perbandingan rekor Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pada 2024:

Lionel Messi

Pertandingan: 17

Menit bermain: 1389

Gol 16

Assist: 12

Penalti yang dicetak: 1

Hat-trick: 0

Tendangan bebas yang dicetak: 0

Menit per gol: 86,8

Menit per gol tanpa penalti: 92,6

Menit per gol atau assist: 49,6.

Cristiano Ronaldo

Pertandingan: 22

Menit yang dimainkan: 1898

Gol 22

Assist: 2

Penalti yang dicetak: 3

Hat-trick: 3

Tendangan bebas yang dicetak: 2

Menit per gol: 86,3

Menit per gol tanpa penalti: 99,8

Menit per gol atau Assist: 79.1.

