Jadwal Proliga 2024 Kamis 20 Juni: 3 Laga, Jakarta STIN BIN Berpeluang Lolos ke Final Four

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan memasuki pekan ketujuh atau pekan terakhir babak reguler. Tiga pertandingan pertama pekan ini akan hadir di GOR Pangsuma, Pontianak, Kamis, 20 Juni.

Pekan ketujuh ini akan menghadirkan persaingan menarik. Satu tiket final four bagian putri dan dua tiket bagian putra masih menjadi rebutan. Begitu juga gelar juara putaran kedua.

Hari ini, Jakarta Pertamina Enduro yang sudah lolos ke final four akan menjalani pertandingan terakhirnya. Mereka akan melawan Bandung Bjb Tandamata yang akan berusaha memanfaatkan peluang untuk lolos, yang sudah sangat tipis.

Pertamina Enduro kini menempati posisi ketiga klasemen umum dengan 7 kemenangan dan 21 poin. Lawan mereka ada di posisi kelima dengan 5 kemenangan dan 15 poin.

Dengan hanya menyisakan satu laga, juara bertahan Bandung Bjb kini berada di bawah Jakarta Elektrik PLN, rival mereka dalam perebutan tiket final four. Elektrik masih menyisakan dua pertandingan dan sudah mengemas 6 kemenangan dan 14 poin. Mereka membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos.

Dari bagian putri, hari ini juga ada laga Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri. Popsivo sudah lolos ke final four, sedangkan Livin Mandiri sudah tersingkir.

Sementara itu dari bagian putra akan berlangsung laga Kudus Sukun Badak vs Jakarta STIN BIN. Ini akan menjadi pertandingan menentukan bagi STIN BIN yang masih berusaha merebut tiket final four. Sedangkan Kudus Sukun sudah tersingkir.

STIN BIN saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan 6 kemenangan dan 20 poin. Mereka membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke babak empat besar.

Jadwal Proliga 2024 Kamis, 20 Juni 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Bandung Bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta STIN BIN.

