Hasil dan Klasemen Proliga 2024: Kalahkan Sukun Badak, Jakarta STIN BIN Lolos ke Final Four

TEMPO.CO, Jakarta - Klub bola voli putra Jakarta STIN BIN meraih tiket final four Proliga 2024. Mereka melaju setelah mengalahkan Kudus Sukun Badak di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Kamis, 20 Juni 2024.

Dalam pertandingan pekan ketujuh itu, STIN BIN tampil dominan. Mereka menang atas Sukun Badak, yang sudah pasti gagal ke final four, dengan skor 3-0 (25-20, 25-20, 25-22).

Rivan Nurmulki menjadi motor kemenangan STIN BIN. Ia mencetak poin terbanyak di timnya, yakni 14. Doni Haryono mengemas 13 poin.

Di kubu lawan, Leandro Martins da Silva menjadi penyumbang angka terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain Brasil ini mengemas 18 poin.

Dengan kemenangan ini, STIN BIN dipastikan aman di empat besar. Mereka menempati peringkat ketiga dengan 7 kemenangan dari 11 laga dan mengoleksi 23 poin.

Posisinya tak mungkin tergeser oleh Jakarta Pertamina Pertamax yang ada di posisi kelima dengan 5 kemenangan dari 11 laga dan mengemas 15 poin.

Rekap Hasil Proliga Kamis, 20 Juni 2024:

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Bandung Bank bjb Tandamata: 0-3 (19-25, 22-25, 21-25)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri: 3-1 (23-25, 25-19, 25-16, 25-18).

Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta STIN BIN: 0-3 (20-25, 20-25, 22-25).

Klasemen Proliga 2024 Sektor Putra:

1. Jakarta LavAni: 11 kali main, 9 kali menang, set 29-8, 28 poin (lolos final four)

2. Palembang Bank Sumsel Babel: 10 kali main, 8 kali menang, set 24-15, 21 poin (lolos final four)

3. Jakarta STIN BIN: 11 kali main, 7 kali menang, set set 26-13, 23 poin (lolos ke final four)

4. Jakarta Bhayangkara: 10 kali main, 6 kali menang, set 20-16, 17 poin

5. Jakarta Pertamina Pertamax: 11 kali main, 5 kali main, set 18-18, 15 poin

6. Kudus Sukun Badak: 11 kali main, 2 kali menang, set 10-27, 4 poin

7. Jakarta Garuda Jaya: 10 kali main, 0 menang, set 0-30, 0 poin.

Klasemen Proliga 2024 Sektor Putri:

1. Jakarta Popsivo Polwan: 11 kali main, 9 kali menang, set 31-11, 28 poin (lolos final four)

2. Jakarta BIN: 10 kali main, 8 kali menang, set 27-11, 25 poin (lolos final four)

3. Jakarta Pertamina Enduro: 12 kali main, 7 kali main, set 21-19, 21 poin (lolos final four)

4. Bandung bjb Tandamata: 11 kali main, 5 kali menang, set 21-25, 15 poin

5. Jakarta Elektrik PLN: 10 kali main, 6 kali menang, set 22-29, 14 poin

6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 10 kali main, 1 kali menang, set 11-27, 5 poin

7. Jakarta Livin Mandiri: 11 kali main, 1 kali menang, set 7-30, 3 poin.

