Jadwal Final Four Proliga 2024 Jumat 12 Juli: Jakarta BIN dan Elektrik Berebut Tiket Final, LaVani Juga Bisa Lolos

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal final four Proliga 2024 memasuki putaran kedua yang akan berlangsung di GOR Jatidiri Semarang. Pada Jumat ini, 12 Juli, ada tiga laga live yang akan berlangsung, menghadirkan perebutan dua tiket grand final.

Di bagian putri, Jakarta BIN akan ditantang Jakarta Elektrik PLN. Pertandingan yang berlangsung mulai 14.00 WIB ini akan menjadi duel perebutan tiket grand final: tim yang menang akan lolos.

Jakarta BIN kini memuncaki klasemen dengan 3 kemenangan dan 9 poin. Torehan Megawati Hangestri cs sama dengan Elektrik, hanya unggul dalam rasio set. Pada pertemuan putaran pertama babak final four, Jakarta BIN mampu mengalahkan Elektrik dengan skor 3-0.

Dalam klasemen Proliga, di bawah BIN dan Elektrik ada Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Enduro yang hari ini akan saling berhadapan. Keduanya sama-sama baru meraih satu kemenangan. Mereka membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke grand final. Tim yang kalah dalam laga nanti dipastikan akan tersingkir.

Tiket grand final juga bisa direbut LavAni Allo Bank. Mereka akan menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi mulai 16.00 WIB. LaVani kini memuncaki klasemen setelah terus menang dalam tiga laga yang dijalaninya. Tim milik Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final.

Jadwal Proliga Final Four Proliga 2024 Putaran Kedua Jumat, 12 Juli 2024:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Elektrik PLN

16.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Pertamina Enduro.

Selanjutnya: Rekap hasil, klasemen, dan jadwal final four Proliga 2024