Megawati Hangestri Berharap Euforia Juara Proliga 2024 Berlanjut ke Red Sparks

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet voli putri Indonesia Megawati Hangestri merasa senang akhirnya bisa menjadi juara Proliga 2024. Ia berharap euforia kemenangan ini bisa berlanjut saat membela tim Korea Selatan Daejeon JungKwanJang Red Sparks musim depan.

Megawati menjadi juara Proliga 2024 bersama Jakarta BIN. Di partai final, mereka mengalahkan Jakarta Electric PLN. Laga yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli itu berakhir dengan skor 3-2 (25-21, 25-20, 22-25, 21-25, 17-15).

Atlet berusia 24 tahun itu mengatakan gelar juara Proliga 2024 menjadi modal berharga untuknya menatap kiprah bersama Red Sparks musim depan. "Alhamdulilah dengan bekal ini, champion, semoga masih ada euforia untuk main lagi di sana. Siapa tahu rezekinya lagi bisa champion juga di Liga Voli Putri Korea Selatan," ujar dia dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, Sabtu, 20 Juli.

Pemain voli putri Jakarta BIN Megawati Hangestri dalam sesi jumpa pers usai laga Grand Final Proliga 2024 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024. | TEMPO/Randy

Red Sparks sebelumnya resmi memperbarui kontrak Megawati untuk mengarungi kompetisi Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League 2024-2025. Dalam kontrak barunya, Megawati akan mendapat kenaikan gaji dari US$ 100 ribu per musim menjadi US$ 150 ribu per musim.

Megawati sejatinya telah menjadi bagian dari skuad Red Sparks pada musim 2023-2024. Ia sukses menciptakan sejarah dengan membawa tim tersebut lolos ke babak playoff untuk pertama kali dalam tujuh tahun terakhir.

Atlet kelahiran Jember, Jawa Timur itu juga menjadi ujung tombak Red Sparks sepanjang musim dengan koleksi 736 poin, terbanyak di antara para pemain lain. Kehadirannya di Korea juga menjadi sorotan hingga membuat nama Red Sparks dan kompetisi V-League begitu populer di Tanah Air.

Namun kontraknya habis seiring dengan selesainya musim kompetisi Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024. Di masa jeda waktu menunggu musim baru, Megawati pulang ke Indonesia untuk tampil di Proliga 2024 memperkuat Jakarta BIN. Perjalanannya bersama klub Proliga itu ditutup dengan sempurna usai meraih gelar juara pertama sekaligus MVP.

Para pemenang penghargaan individu Proliga 2024 Putri di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024. | TEMPO/Randy

"Dream come true. Kayak mimpi, aku datang gitu setelah sekian lama masuk Proliga, kayak enggak pernah juara, dan hari mendapat gelar MVP. Mungkin kalau di Livoli alhamdulilah saya sering juara, sering MVP, mungkin ada tantangan tersendiri untuk Proliga, ingin menjadi juara, ingin mendapat MVP juga tentunya," ucap Megawati.

