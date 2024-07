Tim Panahan Recurve Putri Indonesia Lolos ke 32 Besar Olimpiade Paris 2024 setelah Raih Posisi 7 di Kualifikasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim panahan recurve putri Indonesia lolos ke babak 32 besar setelah meraih posisi ketujuh pada kualifikasi Olimpiade Paris 2024 yang digelar di Invalides Arena, Paris, Kamis.

Dikutip dari keterangan resmi Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), berdasarkan hasil kualifikasi, Diananda Choirunisa menempati urutan keenam dengan total poin 670 (personal best). Rezza Octavia berada di peringkat 32 dengan 650 poin (season best) dan Syifa Nur Afifah Kamal di urutan ke 43 lewat 640 poin (personal best).

Hasil ini sekaligus membuat tim beregu putri Indonesia berada di peringkat ketujuh dan melaju ke babak 16 besar dengan raihan 1960 poin.

Melihat hasil kualifikasi, Kepala Pelatih Timnas Panahan Indonesia Lilies Handayani menyebut penampilan anak didiknya sudah bagus, terutama untuk Rezza dan Syifa yang tampil perdana di Olimpiade.

“Artinya ini sudah tahap awal babak kualifikasi yang bagus karena siapa pun kalau tampil pertama ada grogi. Namun, mereka sudah beberapa kali ikut event-event di world cup, mereka juga sudah menunjukkan tampil lebih bagus,” kata Lilies.

“Saya selalu sampaikan kepada mereka adalah curi start pada saat pertandingan awal, kalau bisa kita melebihi mereka, kita menangkan. Karena itu menandakan kepada lawan bahwa kita nervous atau tidak. Meskipun tetap kita harus waspada,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, pelatih Denny Decko secara khusus menyoroti penampilan Diananda yang mencatatkan skor terbaik, 670. Ia menilai, hal itu menandakan adanya peningkatan yang cukup baik.

Terlebih, pada penampilan pertama di Olimpiade Tokyo 2020, Diananda berada di peringkat 44. Namun di Paris 2024, posisinya sudah bisa masuk ke 10 besar dunia.

“Dari pengalaman khususnya beregu putri, di world cup kita memang sudah tiga kali menembus semifinal, artinya di empat besar, perebutan medali perunggu. Ini bekal yang baik untuk mereka bertiga,” jelas Denny.

“Harapannya adalah bisa menampilkan teknik yang baik sehingga kans medalinya pun saya yakin akan lebih besar,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, selain diisi oleh Diananda, Rezza, dan Syifa, tim panahan Indonesia juga turut diperkuat oleh Arif Dwi Pangestu.

Skuad panahan Indonesia akan turun di empat nomor pertandingan di Olimpiade Paris 2024, yakni individual putra, individual putri, team beregu putri dan tim beregu campuran.

Hasil dari babak kualifikasi ini juga akan menentukan posisi ranking tim panahan Indonesia untuk empat nomor pertandingan di fase gugur.

