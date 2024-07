Atlet Panahan Indonesia Arif Dwi Pangestu Lolos ke Babak 32 Besar Nomor Recurve Individu Putra Olimpiade Paris 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet panahan Indonesia, Arif Dwi Pangestu, melangkah ke babak 32 besar nomor recurve individu putra Olimpiade Paris 2024.

Dalam laman resmi Olimpiade Paris 2024, Kamis, Arif Dwi Pangestu menempati peringkat ke-40 di babak Kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Arief memperoleh 656 poin dari kemungkinan 720 poin.

Di babak 32 besar nantinya, atlet berusia 20 tahun tersebut akan menghadapi atlet panahan asal Taiwan, Tang Chih-Chun yang menempati peringkat ke-25 dengan raihan 665 poin di babak kualifikasi.

Di babak kualifikasi masih didominasi oleh dua atlet Korea Selatan yakni Kim Woojin dan Kim Je Deok. Kim Woojin menjadi yang terbaik usai mencatatkan 686 poin sedangkan Kim Je Deok mencatatkan 682 poin (season best).

Di urutan ketiga terdapat atlet Jerman, Florian Unruh yang mencatatkan 681 poin disusul oleh pemanah India, Dhiraj Bommadevara dan atlet Korea Selatan Lee Wooseok.

Dengan hasil yang diraih oleh Arif Dwi Pangestu di babak kualifikasi sekaligus membuat tim mixed Indonesia menempati urutan ke-12 dengan total raihan 1326 poin.

Perolehan poin ini didasarkan dari perolehan individu putra dan putri dengan perolehan poin tertinggi di babak kualifikasi.

Arif yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di nomor recurve individu putra menyumbangkan 656 poin, sedangkan di nomor recurve individu putri sumbangan poin diperoleh dari Diananda Choirunisa dengan mengamankan 670 poin.

Sebelumnya di babak kualifikasi, Diananda Choirunisa dengan perolehan 670 poin menempati urutan keenam dengan total poin 670 (personal best). Rezza Octavia berada di peringkat 32 dengan 650 poin (season best) dan Syifa Nur Afifah Kamal di urutan ke 43 lewat 640 poin (personal best).

