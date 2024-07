Olimpiade Paris 2024: Siasati Cedera Punggung, Rajiah Sallsabillah Fokus Latih Teknik Gerakan Khusus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih tim panjat tebing Indonesia Hendra Basir memberikan kabar terkini soal perkembangan cedera atlet putri Rajiah Sallsabillah menjelang Olimpiade Paris 2024. Ia mengungkapkan bahwa kondisi anak asuhnya saat ini sudah mulai membaik.

Rajiah, sebelumnya, diketahui mengalami cedera pada bagian lumbar dan sacro atau inti tulang punggung. Masalah tersebut sudah dialaminya sejak 2022. Hendra menyebut tim kedokteran panjat tebing terus memantau kondisi sang atlet yang tetap mengikuti berbagai kejuaraan hingga akhirnya lolos ke Olimpiade Paris 2024.

"Memang itu dari 2022 sudah mengalaminya. Itu yang tim kedokteran maintain sebenarnya. Maintain kondisi dia dengan perhitungan skala 1-10. Sebelum dua seri kualifikasi terakhir, skalanya berada di angkat tujuh sampai sembilan. Sekarang skalanya berada di angka lima," ujar dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Juli 2024.

Selain dipantau oleh tim kedokteran, Hendra memiliki cara untuk menyiasati cedera Billah, sapaan akrabnya, agar bisa tampil maksimal dalam pertandingan. Ia menyebut Billah diberi latihan dengan teknik gerakan yang berbeda untuk meminimalisir rasa sakit dari cederanya.

Hendra takjub dengan perjuangan Billah. Walau cedera, atlet berusia 25 tahun itu justru memperlihatkan peningkatan performa selama masa persiapan menuju Olimpiade Paris 2024. "Alhamdulilah masih perform. Sekarang maah personal record-nya pecah sendiri di latihan."

"Iya malah meningkat karena memang ada perubahan dari sisi teknik (memanjat) setelah pulang dari Budapest. Kami merencanakan ada perubahan dan okay on the track dan itu lumayan signifikan," tutur dia.

Cabang olahraga panjat tebing Indonesia akan diwakili empat atlet di Olimpiade Paris 2024, yakni Rajiah Sallsabillah dan Desak Made Rita Kusuma Dewi dari kategori putri, lalu Veddriq Leonardo dan Rahmad Adi Mulyono dari kategori putran. Semuanya merupakan debutan mengingat nomor pertandingan speed panjat tebing juga pertama kali diadakan dalam ajang tersebut.

Tim panjat tebing Indonesia dijadwalkan bertolak ke Paris, Prancis pada malam ini, Jumat, 26 Juli 2024. Nantinya, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan kawan-kawan bakal menjalani latihan di Le Bourget Climbing Venue yang menjadi arena pertandingan pada 29 Juli hingga 4 Agustus. Pertandingan cabang olahraga panjat tebing di Olimpiade Paris 2024 sendiri bakal berlangsung 5-10 Agustus 2024.

