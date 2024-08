Mikha Angelo Beri Dukungan ke Gregoria Mariska Tunjung Jelang Perempat Final Olimpiade Paris 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, mendapatkan dukungan dari kekasihnya, Mikha Angelo, dan ibunya, Fransiska Romana, menjelang laga perempat final Olimpiade Paris 2024. Mikha meminta Gregoria untuk mempercayai semua staf dan rekan-rekannya dalam melakoni pertandingan.

"Okay, ini pesan buat Ria. Semoga semua yang sudah dipersiapkan sampai sekarang bisa dipakai nanti pas bertanding. Good luck untuk persiapannya. Trust all the staff, trust sama teman-teman juga," ujar Gregoria dikutip dari akun Instagram @badminton.ina pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Gregoria akan tampil pada babak perempat final nomor tunggal putri. Atlet peringkat delapan dunia itu akan menghadapi wakil Thailand, Ratchanok Intanon pada laga yang berlangsung di di Porte De La Chapelle Arena pada Sabtu, 3 Agustus 2024. "Semangat Grego, semoga sukses di Olimpiade," ujar Fransiska, ibu Gregoria.

Gregoria menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Ia lolos dengan dramatis dalam laga babak 16 besar, Jumat WIB, 1 Agustus. Ia menang melalui rubber game sengit atas wakil Korea Selatan Kim Ga Eun dengan skor 21-4, 8-21, 23-21.

Menghadapi Ratchanok membuat Gregoria mengulangi pertemuan keduanya seperti di Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu, Gregoria dan Ratchanok bertemu di babak 16 besar dan kemenangan diraih oleh Intanon melalui straight game.

Namun, pertemuan terakhir antara Gregoria dan Intanon terjadi di perempat final Piala Uber 2024. Wakil Indonesia melakukan revans dengan dua gim langsung.

Selain menjadi satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang melangkah cukup jauh di Paris 2024, pencapaian Gregoria hari ini pun turut menandai pertama kalinya ada wakil tunggal putri Indonesia yang melangkah ke perempat final Olimpiade, sejak Maria Kristin Yulianti meraihnya pada edisi Beijing 2008.

