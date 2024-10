Liga Champions yang Gunakan Format Baru Sudah Lewati Pekan Kedua: Simak Rekap Hasil dan Klasemennya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Champions 2024-2025, yang memakai format baru, sudah menuntaskan rangkaian laga pekan kedua. Banyak hasil menarik yang muncul.

Dalam format baru Liga Champions, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 35. Setiap tiap bermain delapan kali, empat di kandang dan empat dalam laga tandang. Tak ada lagi pembagian grup. Semua peserta disatukan dalam satu liga dengan klasemen tunggal.

Delapan tim teratas akan langsung lolos ke babak 16 besar. Tim urutan 9 hingga 24 akan berlaga di babak playoff. Sisanya akan tersingkir.

Pada akhir pekan kedua, Kamis dinihari, 3 Oktober 2024, Borussia Dortmund memuncaki klasemen sementara. Mereka meraih dua kemenangan dengan produktivitas gol yang menonjol.

Tim asuhan pelatih Nuri Sahin itu membuka kemenangannya pada laga tandang dari Club Brugge dengan skor 3-0 pada pertengahan September lalu. Die Borussen kemudian menang besar dengan skor 7-1 pada laga kedua melawan Celtic yang dimainkan di Signal Iduna Park, , Rabu dinihari.

Dua hasil positif ini membuat mereka memuncaki klasemen dengan enam poin dan selisih gol plus sembilan. Hingga pekan kedua, Dortmund juga menjadi tim tersubur dengan 10 gool, mengungguli rekan senegaranya Bayern Munchen dengan sembilan gol.

Selain Dortmund, ada enam tim lainnya yang masih meraih hasil sempurna hingga pekan kedua. Enam tim itu adalah Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, dan Juventus. Pada pekan kedua, sejumlah tim unggulan kalah, termasuk Real Madrid, PSG, Bayern Munchen, dan AC Milan.

Pekan ketiga Liga Champions akan dimainkan pada 22-24 Oktober mendatang setelah berakhirnya jeda internasional.

Rekap Hasil Liga Champions Pekan Kedua

Selasa, 01 Oktober 2024

Arsenal vs PSG 2-0

Bayer Leverkusen vs Milan 1-0

Barcelona vs Young Boys 5-0

Borussia Dortmund vs Celtic 7-1

Inter vs Crvena zvezda 4-0

Slovan Bratislava vs Manchester City 0-4

FC Salzbourg vs Brest 0-4

Stuttgart vs Sparta Praha 1-1

PSV vs Sporting CP 1-1.

Rabu, 02 Oktober 2024

Aston Villa FC vs Bayern Munchen 1-0

Benfica vs Atletico Madrid 4-0

Lille vs Real Madrid 1-0

Liverpool vs Bologna 2-0

RB Leipzig vs Juventus 2-3

Girona vs Feyenoord 2-3

Shakhtar Donetsk vs Atalanta 0-3

Dinamo Zagreb vs AS Monaco 2-2

Sturm Graz vs Club Bruges 0-1.

Klasemen Liga Champions



No Tim Main Gol Poin 1 Dortmund 2 9 6 2 Brest 2 5 6 3 Benfica 2 5 6 4 Leverkusen 2 5 6 5 Liverpool 2 4 6 6 Aston Villa 2 4 6 7 Juventus 2 3 6 8 Manchester City 2 4 4 9 Inter Milan 2 4 4 10 Sparta Praha 2 3 4 11 Atalanta 2 3 4 12 Sporting 2 2 4 13 Arsenal 2 2 4 14 Monaco 2 1 4 15 Bayern Munchen 2 6 3 16 Barcelona 2 4 3 17 Real Madrid 2 1 3 18 Lille 2 -1 3 19 PSG 2 -1 3 20 Celtic 2 -2 3 21 Club Brugge 2 -2 3 22 Feyenoord 2 -3 3 23 Atletico Madrid 2 -3 3 24 PSV 2 -2 1 25 VfB Stuttgart 2 -2 1 26 Bologna 2 -2 1 27 Shaktar Donetsk 2 -3 1 28 Dinamo Zagreb 2 -7 1 29 RB Leipzig 2 -2 0 30 Girona 2 -2 0 31 SK Sturm Graz 2 -2 0 32 AC Milan 2 3 0 33 Crvena zvezda 2 -5 0 34 RB Salzburg 2 -7 0 35 Slovan Brastilava 2 -8 0 36 Young Boys 2 -8 0

.

ANTARA | UEFA

