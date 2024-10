Top Skor Bola Voli V-League Korea Selatan: Letizia Moma Basoko Tertajam, Megawati Hangestri Masuk 10 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Bola Voli Putri Korea Selatan atau V-League baru memasuki pekan kedua. Persaingan untuk menjadi pencetak poin terbanyak atau top skor sudah berlangsung menarik.

Pemain asal Kamerun, Letizia Moma Basoko, saat ini memuncaki daftar top skor. Ia sudah menyumbang 36 poin dalam dua laga bersama juara bertahan Hyundai Hillstate.

Letizia Moma Basoko merupakan pemain asing yang sudah lama berlaga di Korea Selatan, sejak 2021. Musim lalu, ia membawa Hillstate juara, juga merebut gelar pemain terbaik di final.

Dalam turnamen pramusim, KOVO Cup 2024, pemain berusia 31 tahun ini kembali terpilih menjadi pemain terbaik. Ia membawa timnya menjadi juara.

Di V-League musim ini, Mamo berambisi membawa timnya menorehkan hat-trick. Tapi, hal itu tak akan mudah diraih. Mereka kalah 1-3 dari Pink Spiders dalam laga pertamanya, meski mampu bangkit dengan mengalahkan IBK Altos 3-1.

Mamo kini bersaing di dua besar klasemen top skor V-League dengan Victoria Danchak, pemain Ukraina yang sudah menyumbang 35 poin buat IBK. Kedua pemain sama-sama sudah tampil dua kali.

Pemain asal Indonesia, Megawati Hangestri, baru bermain sekali buat Red Sparks. Namanya masuk dalam daftar 10 besar, yakni di posisi kedelapan dengan 16 poin.

Megawati akan kembali bermain Jumat, 25 Oktober. Ia dan rekan setimnya di Red Sparks akan melawan Pepper Savings Bank.

Top Skor V-League Korea Selatan

1. Letizia Moma Basoko (Hyundai Hillstate): 36 poin

2. Victoria Danchak (IBK): 35

3. Wipawi Srithong (Hillstate): 30

4. Yang Hyo-jin (Hillstate): 24

5. Jeong Ji-yoon (Hillstate): 21

5. Tootku Bourges (Pink Spiders): 21

7. Gisele Silva (GS Caltex): 17

8. Kim Yeon-koung (Pink Spiders): 16

8. Megawati Hangestri (Red Sparks): 16

10. Vanja Bukilic (Red Sparks): 15

10. Lee Da-hyun (Hillstate): 15.

Hasil dan Jadwal V-League

Sabtu, 19 Oktober 2024: Hillstate vs Pink Spiders (1-3)

Minggu, 20 Oktober 2024: Red Sparks vs GS Caltex (3-0)

Selasa, 22 Oktober 2024: Expressway vs Pepper Savings Bank (0-3)

Rabu, 23 Oktober 2024: IBK Altos vs Hillstate (1-3).

Kamis, 24 Oktober 2024: 17:00 Hungkuk vs GS Caltex

Jumat, 25 Oktober 2024: 17:00 Pepper Savings Bank vs Red Sparks.

