Hasil V-League Korea Selatan: Pink Spiders Kalahkan GS Caltex 3-0, Rebut Puncak Klasemen dari Red Sparks

TEMPO.CO, Jakarta - Heungkuk Life Insurance atau Pink Spiders meraih kemenangan keduanya di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan (V-League). Mereka mengalahkan GS Caltex di Samsan World Gymnasium, Incheon, Kamis, 24 Oktober 2024.

Pink Spiders, yang berhasil mengalahkan juara bertahan Hillstate pada laga pertamanya, tampil percaya diri saat menjamu Caltex. Mereka menang 3-0 (25-20 25-18 26-24).

Ratu Bola Voli Korea Selatan, Kim Yeon-koung, menjadi bintang dalam pertandingan ini. Ia menorehkan 17 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 60,7 persen. Poin yang dikumpulkan adalah yang terbanyak untuk kedua tim.

Striker asing Tutku Bourges menambahkan 12 poin buat Pink Spiders. Sedangkan pemain Asia Anilis Fitch menyumbang 8 poin.

Di kubu Caltex, Giselle Silva menjadi penyumbang poin terbanyak. Pemain asal Kuba ini mencetak 15 poin. Sedangkan Stephanie Weiler menorehkan 11 angka.

Kemenangan kedua ini mengantar Pink Spiders naik ke puncak klasemen, menggeser Red Sparks. Mereka mengumpulkan 6 angka dari 2 laga, dengan rasio skor 6-1. Pink Spiders di posisi kedua dengan 3 angka dari 1 kemenangan.

GS Caltex menderita kekalahan keduanya. Mereka belum meraih poin dan kini ada di dasar klasemen atau urutan ketujuh.

Red Sparks berpeluang merebut kembali puncak klasemen bila menang dalam laga kedua, Jumat, 24 Oktober. Megawati Hangestri cs akan berlaga di kandang Pepper Savings Bank.

Hasil dan Jadwal V-League

Sabtu, 19 Oktober 2024: Hillstate vs Pink Spiders (1-3)

Minggu, 20 Oktober 2024: Red Sparks vs GS Caltex (3-0)

Selasa, 22 Oktober 2024: Expressway vs Pepper Savings Bank (0-3)

Rabu, 23 Oktober 2024: IBK Altos vs Hillstate (1-3).

Kamis, 24 Oktober 2024: Pink Spiders vs GS Caltex (3-0)

Jumat, 25 Oktober 2024: 17:00 Pepper Savings Bank vs Red Sparks.

