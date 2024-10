Jadwal Bola Voli V-League Jumat 25 Oktober 2024: Red Sparks Sambangi Pepper Savings Bank, Megawati Hangestri cs Kejar Kemenangan Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Red Sparks akan menjalani laga kedua di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan (V-League). Megawati Hangestri cs akan menghadapi Pepper Savings Bank di Gimnasium Yeomju, Jumat, 25 Oktober 2024, mulai 17:00 WIB.

Ini akan menjadi duel menarik. Kedua tim sama-sama menang pada pertandingan pertamanya. Tim yang bisa menang dalam laga ini, terutama dengan kemenangan telak (3-0 atau 3-1), berpeluang merebut puncak klasemen.

Red Sparks (1 kemenangan, 3 poin) saat ini menempati posisi kedua, di bawah Pink Spiders (2 kemenangan, 6 poin). Pepper Savings ada di posisi ketiga (1 kemenangan, 3 poin).

Laga ini jadi pertandingan kandang pertama Peppers Savings dan laga tandang pertama Red Sparks. Duel ini sekaligus menjadi ujian bagi kedua tim dalam persaingan mengejar gelar juara.

Red Sparks sejak awal diunggulkan sebagai salah satu calon juara, bersama Hillstate dan Pink Spiders. Peppers Savings tak diunggulkan sebagai calon juara, namun mereka akan dianggap sebagai kuda hitam bila mampu menang dalam laga ini.

Dalam riwayat pertemuan kedua tim, Red Sparks mampu mendominasi Pepper Savings. Dari 10 bentrokan, mereka menang 9 kali dan 1 kali kalah.

Pemain Pepper Saving, Park Jeong-ah, menyebut Red Sparks memiliki serangan yang sangat bagus. "Mereka adalah tim dengan serangan yang sangat bagus. Struktur tim juga baik dan Red Sparks adalah tim terbaik dari segi tinggi badan," kata dia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Untuk bisa mengalahkan tim tersebut, kami harus lebih menyempurnakan sisi serangan kami. Selain itu akurasi servis kami juga jadi kunci."

Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, berharap timnya mampu mempertahankan tampilan di laga pertama, saat mengalahkan GS Caltex 3-0. "Itu merupakan tampil terbaik dalam sejarah kami," kata dia.

Hasil dan Jadwal V-League

Sabtu, 19 Oktober 2024: Hillstate vs Pink Spiders (1-3)

Minggu, 20 Oktober 2024: Red Sparks vs GS Caltex (3-0)

Selasa, 22 Oktober 2024: Expressway vs Pepper Savings Bank (0-3)

Rabu, 23 Oktober 2024: IBK Altos vs Hillstate (1-3).

Kamis, 24 Oktober 2024: Pink Spiders vs GS Caltex (3-0)

Jumat, 25 Oktober 2024: 17:00 Pepper Savings Bank vs Red Sparks

NAVER | SPIKE

Pilihan Editor: Timnas U-17 Indonesia Menang di Laga Perdana: Simak Klasemen Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dan Jadwal Berikutnya