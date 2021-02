"Wasit Takut Kecewakan Ferguson"

Oleh : Tempo.co

TEMPO Interaktif , Jakarta :Dengan susunan barisan belakang yang tak lazim akibat deraan cedera, Manchester United sukses menekuk Sheffield United 2-0 di kandang sendiri, Stadion Old Trafford. Gol-gol dari Michael Carrick (pada menit keempat) dan Wayne Rooney (50) membuat perolehan nilai MU belum bisa dikejar Chelsea.Dari 33 pertandingan, klub berjulukan The Red Devils itu masih memimpin klasemen dengan nilai 81. Nilai Ryan Giggs dan kawan-kawan masih unggul enam poin atas tim runner-up yang baru melakoni pertandingannya dini hari tadi di kandang West Ham.Pelatih Sheffield, Neil Warnock, tak menerima hasil ini. Menurut dia, wasit Rob Styles turut membantu kemenangan MU. Di mata Warnock, Sheffield seharusnya mendapat satu hadiah penalti saat Luton Shelton dilanggar Heinze pada pertengahan babak kedua."Saya tahu orang-orang yang tak suka mengecewakan Sir Alex (Ferguson). Mereka seharusnya mengambil keputusan meski mengecewakan Sir Alex," kata Warnock. "Ada 75 ribu orang memperhatikannya (Styles) dari bangku penonton. Memang sukar mengambil keputusan besar dalam situasi demikian."SOCCERNET | THE SUN | ANDY M

