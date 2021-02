Fergie: Melepas Ruud Gampang Kok!

Oleh : Tempo.co

TEMPO Interaktif , London : Menjadi pencetak gol terbanyak selama di Manchester United tak selamanya membuat Ruud van Nistelrooy menjadi pemain penting. Manajer MU Sir Alex Ferguson mengatakan tak terlalu sulit bagi dirinya membuat keputusan melepas Nistelrooy ke Real Madrid.Penyerang asal Belanda itu secara mengejutkan dilepas MU ke Real musim lalu, padahal ia menyumbangkan hampir 200 gol selama lima musim di Old Trafford (2001-2006).Ferguson mengatakan Nistelrooy memberikan pengaruh buruk bagi pemain lain di ruang ganti. Hal inilah yang membuat ia tak sungkan-sungkan melepas penyerangnya itu. Pelatih asal Skotlandia itu justru mengaku berat saat melepas Roy Keane.Keane memperkuat The Red Devils selama 13 musim (1994-Januari 2006). Ia kini menjadi pelatih yang sukses membawa Sunderland menjadi juara Divisi Championship sekaligus promosi ke Liga Primer."Well, melepas Roy adalah keputusan yang sulit. Dia punya pengaruh besar pada klub," kata Ferguson pada Daily Star."Saya tak yakin dengan Van Nistelrooy. Keputusan melepas dia tidak sulit. Anda butuh semangat tim, itulah yang saya inginkan. Memang tidak mudah membuat keputusan mengubah sebuah tim," katanya.SKYSPORTS | RAJU FEBRIANSiapa pemain terbaik di Era Ferguson?1. David Beckham17% 2. Eric Cantona27% 3. Ryan Giggs13% 4. Roy Keane 9% 5. Cristiano Ronaldo20%6. Paul Scholes 4% 7. Ruud van Nistelrooy 7% 8. Lainnya 3% sumber: eurosports.com

