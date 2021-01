Unggahan Instagram Ronaldo dan Messi Masuk 10 Besar Paling Disukai pada 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Postingan Instagram Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi masuk dalam jajaran 10 unggahan paling mendapatkan banyak 'like' sepanjang 2020. Unggan mereka sama-sama soal Diego Maradona yang saat itu baru meninggal.

Ronaldo, pemain Juventus berusia 35 tahun, dan Messi, pemain Barcelona berusia 33 tahun, sama-sama memiliki pengikut melimpah di akun instagramnya. Ronaldo saat ini memiliki 251 juta followers dan menjadi tokoh terpopuler di platform ini. Sedangkan Messi memiliki pengikut 174 juta.

Seperti dikutip The Tab, unggahan kedua bintang sepak bola ini, masuk dalam 10 besar postingan yang mendapat like terbanyak sepanjang tahun lalu. Unggahan Ronaldo berada di posisi ketiga, sedangkan postingan Messi berada di urutan ketujuh.

Postingan Ronaldo yang paling disukai pengikutnya adalah foto dia dengan alamrhum Diego Maradona, yang dimaksudkan sebagai penghormatan buat legenda Argentina itu yang baru berpulang. Ada 19,7 juta orang yang menyukai postingan itu.

Ronaldo menyertai fotonya itu dengan kalimat, “Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman dan dunia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang jenius yang abadi."

"Salah satu yang terbaik. Seorang pesulap yang tak tertandingi. Dia pergi terlalu cepat tetapi meninggalkan warisan tanpa batas, dan kekosongan yang tidak akan pernah terisi. Beristirahatlah dengan tenang, Anda tidak akan pernah dilupakan.”

Unggahan Lionel Messi yang masuk daftar juga sama-sama soal Maradona. Pemain Argentina itu memasang foto bersama Maradona, dengan pose sama-sama tersenyum. Postingannya itu mendapat 16,3 juta like.

Messi menyertakan kalimat berikut dalam unggahannya tersebut: "Hari yang sangat menyedihkan untuk semua orang Argentina dan untuk sepak bola. Dia meninggalkan kita tetapi tidak pergi, karena Diego abadi."

"Saya menyimpan semua momen indah yang tinggal bersamanya dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan belasungkawa kepada semua keluarga dan teman-temannya."

Postingan keduanya masuk jajaran 10 besar paling disukai di Instagram bersama unggahan sejumlah bintang lain, termasuk Jennifer Aniston (soal keluarganya yang saling terhubung di Instagram, 16,3 juta like), Kylie Jenner (soal ucapan ulang tahun bagi ayahnya, 15,9 juta like), Lebron James (soal kenangan bersama Kobe Bryant, 15,4 juta like).