Jadwal Thailand Open Live di TVRI: Rabu Ini 7 Wakil Berlaga di Babak Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bulu tangkis Yonex Thailand Open pada Rabu, 13 Januari 2021, masih akan menyajikan rangkaian pertandingan babak pertama di Impact Arena, Bangkok. Ada tujuh wakil Indonesia yang akan berlaga, yang disiarkan langsung oleh TVRI.

Rangkaian pertandingan hari ini akan menyajikan duel antara Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan juniornya, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Selain itu, hari kedua turnamen ini juga akan menghadirkan pertandingan dari lima wakil Indonesia lainnya.

Ruselli Hartawan bakal mengawali pertarungan Indonesia di Impact Arena pada pukul 9.00 WIB dengan menghadapi pebulu tangkis Thailand Supanida Katethong.

Ruseli menjadi wakil satu-satunya skuat Merah Putih di sektor tunggal putri turnamen bulu tangkis ini setelah Gregoria Mariska Tunjung tersingkir di babak pertama, Selasa (12 Januari).

Tepat setelah laga Ruselli Hartawan, akan ada Greysia Polii/Apriyani Rahayu melawan pemain Kanada Rachel Honderich/Kristen Tsai. Unggulan kelima itu masuk menjadi favorit juara setelah memenangi dua turnamen musim lalu, yakni Indonesia Masters dan Barcelona Spain Masters.

Sementara itu, juara All England Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan bertemu dengan perwakilan Denmark Niclas Nohr/Amalie Magelund.

Jadwal pertandingan wakil Indonesia di Thailand Open Rabu hari ini (live di TVRI):

09.00 (Tunggal Putri) Ruselli Hartawan vs Supanida Katethong (Thailand)

09.45 (Ganda Putri) Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Rachel Honderich/Kristen Tsai (Kanada)

14.25 (Ganda Putra) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

14.30 (Ganda Campuran) Praven Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Niclas Nohr/Amalie Magelund (Denmark)

16.10 (Tunggal Putra) Shesar Hiren Rhustavito vs Sameer Verma (India)

17.00 (Ganda Campuran) Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentar vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand).