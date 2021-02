Jika Berkarier di Gulat WWE, Shaquille O'Neal Disebut Bakal Jadi Legenda

TEMPO.CO, Jakarta - Juara WWE Drew McIntyre telah mengklaim bahwa Shaquille O'Neal bisa memiliki pencapaian seperti Andre the Giant dalam gulat WWE. Menurut Mclntyre, O'Neal akan menjadi legenda WWE jika dia memilih gulat sebagai jalan hidupnya ketimbang berkiprah di basket NBA.

"Dia pria yang besar! Orang yang sangat karismatik. Jika dia tidak terjun ke bola basket pada level setinggi itu, dia pasti juga akan berhasil di dunia WWE," kata Mclntyre, dikutip dari The Sun, 8 Februari 2021.

Dengan tinggi mencapai 2,13 meter, O'Neal diketahui telah menjadi penggemar berat olahraga hiburan dari perusahaan Vince McMahon. Laki-laki yang dijuluki Shaq Diesel ini juga disebut pernah hampir melangkah ke dalam gulat WWE tetapi pertandingan mimpi WrestleMania dengan The Big Show gagal terwujud.

Baca juga : Kalah dari Poirier di UFC, Sheamus Sarankan McGregor Beralih ke Gulat WWE

McIntyre mengklaim bahwa legenda NBA dari LA Lakers itu bisa saja menjadi seperti Andre The Giant jika dia memilih gulat daripada karier bola basket. "Hanya berdasarkan ukurannya saja, dia akan menjadi superstar WWE yang hebat, dan tontonan seperti Andre the Giant. Tambahkan karakternya dan itu akan menjadi sebuah box office."

McIntyre kemudian mengungkapkan bahwa dia sebenarnya berada di dalam arena ketika Shaq menyelesaikan laga menghadapi The Big Show di WrestleMania 32 pada tahun 2016. "Saya ada di sana ketika Shaq dan The Big Show berhadapan dan Shaq jauh lebih tinggi, yang menurut saya, untuk The Big SHow, tidak begitu membahagiakan."

Dilaporkan SunSport bahwa Shaq seperti akan beralih ke gulat setelah dia memanggil bintang AEW Cody Rhodes. Shaq secara mengesankan membuat penampilan mengejutkan di WWE di Andre The Giant Battle Royal di WrestleMania 32 pada tahun 2016 dan tampil di The Big Show.

Setahun kemudian, pasangan itu dikabarkan berada di jalur pertemuan gulat WWE yang epik. Namun, pertemuan keduanya gagal terwujud dengan adanya spekulasi yang mengklaim Shaquille O'Neal belum siap untuk naik ke ring gulat WWE.