Hasil Piala Prancis: Caen vs PSG 0-1, Moise Kean Jadi Penentu

TEMPO.CO, Jakarta - Moise Kean mencetak satu-satunya gol saat Paris Saint-Germain (PSG) mengalahkan Caen 1-0 dalam pertandingan babak 64 besar Piala Prancis di Stade Michel d'Ornano, Rabu.

Juara bertahan itu - yang telah memenangkan kompetisi 13 kali rekor - tampil buruk di babak pertama. Tim asuhan Mauricio Pochettino itu hanya memiliki satu tembakan tepat sasaran.

Namun, penampilan mereka membaik di babak kedua dan meraih kemenangan berkat gol Moise Kean pada menit ke-49. Mantan pemain Everton tersebut meneruskan umpan silang dari Neymar untuk meraih gol ke-12 musim ini.

Dalam laga tersebut PSG memberikan debut kepada mantan pemain muda Barcelona Xavi Simon saat laga tersisa 12 menit.

PSG lolos bersama Lille yang menang 1-0 di kandang Dijon. Nice juga lolos setelah mengalahkan Nimes 3-1.

Baca Juga: 6 Rumor Bursa Transfer Terkini

Hasil Piala Prancis

Amiens vs Metz 1-2

Brest vs Rodez 2-1

Nimes vs Nice 1-3

Dijon vs Lille 0-1

Caen vs PSG 0-1.