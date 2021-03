PSS Sleman Rekrut Penyerang Argentina Nico Velez Pengganti Yevhen Bokhashvili

TEMPO.CO, Jakarta - Klub Liga 1 PSS Sleman resmi merekrut penyerang berkebangsaan Argentina Nico Velez untuk memperkuat skuad Super Elang Jawa. Ia didatangkan sebagai pengganti Yevhen Bokhashvili yang mengundurkan diri pada awal musim 2021.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, mantan pemain Suphanburi FC itu menyampaikan keinginannya untuk segera datang ke Indonesia, khususnya Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Velez, biasa dia disapa, mengaku sempat ditawari gabung beberapa klub di negara lain, tapi lebih memilih Indonesia. Bagi dia, klub PSS Sleman, tim pelatih dan juga fan klubnya luar biasa. Keinginan kuat Veles untuk membela Super Elja juga didorong karena aksi dan loyalitas suporternya.

Velez berharap jika pandemi COVID-19 sudah mereda dapat bertemu dan merasakan langsung atmosfer Sleman Fans di stadion saat pertandingan.

"Saya juga tidak sabar untuk bertemu para pendukung PSS. Saya sudah menonton banyak sekali video aksi Sleman Fans di Youtube dan menurut saya mereka adalah salah satu suporter terbaik di Indonesia," kata pemain bernama lengkap Nicolas Leandro Velez itu.

"Terima kasih juga untuk teman-teman Sleman Fans atas sambutan hangatnya. Saya akan tampil maksimal dan 100 persen di setiap latihan dan pertandingan untuk kalian," kata pemain yang berusia 30 tahun itu menambahkan.

Bagi Veles, bergabung dengan PSS Sleman yang kini ditangani Dejan Antonic merupakan kesempatan yang sangat istimewa, apalagi sebelumnya dia memang belum pernah bermain sepak bola untuk klub Indonesia manapun. Klub terakhir yang dibela Veles adalah Felda United FC dari Malaysia.

"Target saya bersama PSS adalah mencetak gol dan assist sebanyak mungkin. Saya juga akan berjuang semaksimal mungkin bersama tim, dan mencoba memenangkan setiap pertandingan," tutup Velez.

Dalam laman Instagram klub Liga 1 PSS Sleman pun menyampaikan ucapan selamat datang untuk Nico Velez, dan menampilkan video yang merekam aksi-aksinya dalam mencetak gol. "Welcome to PSS Nico Velez, can't wait to see you in green on the field," demikian pernyataan dalam laman Instagram PSS Sleman.