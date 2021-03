Jelang MotoGP 2021, Marc Marquez Akhirnya Kembali Beraksi di Lintasan

TEMPO.CO, Jakarta - Marc Marquez sudah mulai pulih dari cedera yang membuatnya absen hampir sepanjang lomba MotoGP musim lalu. Pada pekan lalu, dia bahkan sudah mulai membiasakan diri dengan lintasan sirkuit, meski belum dengan motor Honda andalannya.

Kabar baik itu disampaikan Marquez sendiri lewat akun twitternya. Ia mengunggah video saat berlaga di trek karting Circuito de Alcarras, Spanyol, Jumat lalu, 12 Maret.

Menurut Speedweek, Marquez dalam latihan itu mengendarai motor mini berwarna merah dengan nomor MM93.

"Kemarin, setelah delapan bulan dan persetujuan para dokter saat pemeriksaan terakhir, saya merasakan sensasi ini lagi, walaupun hanya dengan motor mini!" demikian kicauan Marquez.

Lihat postingan dia selengkapnya:

Ayer, después de ocho meses y tras el ok de los doctores, por fin volví a sentir esta sensación aunque fuese con una mini moto

Yesterday, after eight months and the Doctors approval in the last check-up,I felt this feeling again although it was with a mini moto! #stepbystep pic.twitter.com/supRUYKmYD